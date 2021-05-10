Balıkesir’de Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler

Bölgede bulunan 5 binin üzerindeki manda sürüsü sabah erken saatlerde meraya salınırken, mandaların akşam eve dönüş saatlerinde renkli görüntüler oluştu.

Balıklı Mahallesi’nde mera ile mahalle arasında bulunan dereden geçerek ahırlarına dönen manda sürüsü Afrika’daki öküz başlı antilopların büyük göçünü hatırlattı.

Mahalle sakinleri sahip oldukları mandaların eve dönüşlerini dere kenarında bekleyip, ahırlarının yolunu bilen mandalara eşlik ediyor.

Balıkesir’in Balıklı ve Yakupköy mahallelerinin günümüzde de en büyük gelirlerinden birisini oluşturan manda yetiştiriciliği 2010 yılından bu yana verilen desteklerle altın çağını yaşıyor.

2010’lu yıllarda bölgede bin 500 civarında bulunan manda sayısı günümüzde 5 binli rakamların üzerine çıktığı görülüyor.

Bölgedeki mandacılık ile birlikte manda sütü, manda kaymağı ve manda yoğurdu üretiminin de her geçen gün arttığına dikkat çeken üreticiler mandacılığın kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak istediklerini belirtiyor. (İHA)



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