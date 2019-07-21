Balıkesir’de suşi heyecanı

Japon kültürünün başta suşi olmak üzere bir çok lezzetinin tadılabileceği ve bu anlamda Balıkesir’deki ilk restoran olan mekan Bandırma ilçesinde hizmete girdi. Uzakdoğu yemek kültürüne özgü, başta suşi olmak üzere bir çok lezzetin bulunduğu mekana Balıkesirliler yoğun ilgi göstermeye başladı. Japon suşi ustalarından aldığı eğitimlerle Bandırmalılara suşi yapan Hatice Sencer, giydiği kıyafetlerle de kentin ilgi odağı oldu. Sancar, “Bandırma’da talep ilk başta azdı ama insanlar tanıdıkça ve lezzetinin farkına vardıkça ilgileri arttı. Genellikle işlenmiş yengeçli olan suşi çeşidimiz çok ilgi görüyor” dedi.



İHA