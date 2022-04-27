Balıklıgöl’de yaşanan balık ölümleri korkuttu

Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak bilinen Halil-ür Rahman Gölü'ndeki kutsal olduğuna inanılan çok sayıda balık öldü. Yaşanan ölümlerin nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Şanlıurfa Balıklıgöl’de balık ölümleri yaşanıyor. Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor.

Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.

Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, “Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi. (İHA)