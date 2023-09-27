Balıyla yurdun dört bir yanına uzanan kadın

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen yıl kaybettiği eşinden öğrendiği arıcılığı sürdüren kadın girişimci, ürettiği balı yurdun dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde yaşayan Güler Aşık, eşi Abdullah Aşık’ın 2020 yılında rahatsızlanması üzerine arıcılığı devralmaya karar verdi. Aşık, eşinin vefatından sonra da arıcılığı sürdürerek, ürettiği balı hem ilçede hem de internet üzerinden yurdun dört bir yanına satmaya başladı.

Kovan sayısını 3 yılda 110’dan 160’a çıkaran Aşık, eşinden öğrendiği bilgilere yenilerini de ekleyerek arıcılığa tutkuyla bağlandı.

YILDA 1 TONDAN FAZLA BAL SAĞIYOR

Gününün büyük bölümünü arıların bakımına ayıran Aşık, kızının da desteğiyle yılda 1 tondan fazla bal sağıyor.

Güler Aşık, kadın olarak arıcılık yapmasının ilçede takdirle karşılandığını, genç kadın girişimcilere de örnek olduğunu söyledi.

Arıların bakımını tüm yönleriyle öğrendiğini dile getiren Aşık, “Arıcılık artık benim için kolay bir iş, zamanla kendimi geliştirdim. Bal üretiminin yanı sıra arı yetiştiriciliği de yapıyorum. Güzel bakarsan arıcılık kazançlı bir iş. Ürettiğim organik balın tamamını satıyorum, hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum” dedi.

“HEPSİYLE İLGİLENMELİSİN”

Sabahları gelip körüğü yakarak akşama kadar arıların ve kovanların bakımını yaptığını belirten Aşık, şöyle konuştu:

“İklim koşullarından dolayı Kandilli ve çevresinde üretilen bal kaliteli oluyor. Kovanlardaki oğul ve ana arıları da her gün kontrol ederek eksikleri tamamlıyorum. Sıcak havada arıcılık yapmak zor. özellikle bu seneki sıcak daha zorlu geçti. Arılara çocuk gibi bakmak zorundasın yoksa hayvandan faydalanamazsın. Devamlı takip etmek zorundasın. Arıların bakımı ve bal üretimi ile zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmıyorum. Arıları seviyorum, sevdiğim için de bakıyorum. Arılara alıştım, bırakamıyorum. Sevdiğim için zor gelmiyor bana. Onların çalışmasını gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Sağlığım elverdiği sürece bakmaya devam edeceğim ancak yapamayacak duruma gelirsem bu işi bırakırım.” (AA)