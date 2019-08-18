Bamya nelere iyi gelir? Bamyanın faydaları nelerdir?

Bamya tüketimi, sindirim, görme, cilt sağlığı ve aynı zamanda kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, kolesterol seviyesini ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalbinize ve tüm kardiyovasküler sisteme özen gösterir. Bağışıklık sistemimizi daha da güçlendirir. Şimdi bamyanın sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım…

Bamya, besleyici ve sağlıklı bir sebzedir. Bir sebze olarak, vücut için gerekli olan birçok vitamin ve mineral içerir ve bu nedenle sağlığınız için pek çok yararı vardır. Peki, Bamyanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BAMYANIN FAYDALARI

Bamyanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur

Bamyadaki pektin, LDL'yi veya kötü kolesterolü düşürür, bu da kalp fonksiyonunu iyileştirir.

Mide problemlerini önler

Bamya suyu emmeye yardımcı olur ve aşırı kolesterol, metabolik toksinler ve aşırı safrayı yakalayıp dışkı yoluyla dışarı atar. İçeriğindeki büyük su yüzdesi kabızlık, gaz, şişkinlik ve mide problemlerini önler.

Diyabet tedavisine yardımcı olur

Yeterli lif alımının sindirimi artırdığı ve açlık hissini azalttığı gösterilmiştir. Seni uzun süre dolu tutar. Lif yönünden zengin besinler özellikle şeker hastalığı olan hastalar için önerilmektedir. Bunun nedeni, artan lif alımının kan şekeri seviyelerini kontrol ettiği ve hatta insülin duyarlılığını arttırdığı gösterilmiştir. Bamya ayrıca vücudun kasları tarafından şeker emilimini artırabilen bir madde olan myricetin içerir. Bu etkili bir şekilde gerçekleştiğinde, kandaki şeker seviyelerinde düşüş gerçekleşir.

Kalbi korur

Bamyadaki lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve bu da kalp sağlığına katkıda bulunur. Bamya gibi yüksek lifli gıdalar da kalp-damar hastalıkları ve felç riskini azaltır. Pektin, bamyadaki önemli liflerden biridir. Bağırsaklardaki safra üretimini değiştirerek kan kolesterol seviyesini düşürür.

Kanseri önlemeye yardımcı

Bamya bir çeşit protein olan lektin içerir. Bir araştırma, bu proteinin meme kanseri hücreleriyle savaşabileceğini, ayrıca kanser hücresi büyümesini % 63 oranında azaltabildiğini göstermiştir. Bamya folat bakımından zengindir ve bu da onu kanserden korunma için bir başka önemli besin haline getirir. Çalışmalar folattaki eksikliğin meme, pankreas, serviks ve akciğer kanseri riskini artırabileceğini belirtmektedir.

Görmeyi geliştirir

Bamya, özellikle A vitamini ve beta karoten bakımından zengindir. Bu ikisi mükemmel görüşü destekleyen iki besin maddesidir.

Yaşlanmayı geciktirir

Bamya, içerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde ciltte deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini destekler. Aynı zamanda ciltte bulunan genç hücrelerin oranını artırarak yaşlanmayı yavaşlatır.

Anemi

Kansızlığı olan bir kişi bu sebzenin faydalarını suyundan alabilir. Bamya suyu vücudun anemi tedavisine yardımcı olan daha fazla kırmızı kan hücresi üretmesine yardımcı olur. Bamya suyu birçok vitamin ve mineral içerir. A vitamini, C vitamini, magnezyum vb., vücutta daha fazla kırmızı kan hücresi üretilmesinde yardımcı olur.

Boğaz ağrısı ve öksürüğü geçirir

Bamya suyu ayrıca boğaz ağrısı ve şiddetli öksürük tedavisinde kullanılır. Boğaz ağrısı ve öksürüğü olan bir kişi, antibakteriyel ve antiseptik özellikleri nedeniyle bamya suyu tüketeterek bu problemlerden kurtulabilir.

İshal tedavisinde yardımcı olur

İshal, birinin yaşayabileceği en rahatsız edici sağlık koşullarından biridir. Vücutta çok miktarda su ve temel mineral kaybına neden olur. Bamya suyu ishal tedavisinde kullanılır ve ayrıca vücudun yenilenmesine yardımcı olur.

BAMYA HAKKINDA

Bamya, bilimsel olarak Abelmoschus esculentus olarak bilinir ve Batı Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. M.Ö. 12. yüzyıldan beri ekilen bamya, ebegümeci ve pamukla aynı bitki ailesine ait yeşil çiçekli bir bitkidir.

Bamya çok sayıda temel vitamin ve mineral içerir ve bu nedenle sağlığınız için faydalıdır. Bamya kalorisi çok düşüktür ve doymuş yağ veya kolesterol yoktur. Diyet lifi, müsilaj ve çok sayıda besinsel fayda sağlayan folatlar bakımından zengindir. Bamya A Vitamini, C Vitamini, B kompleks kompleksinde bulunan niasin, tiamin, pantotenik asit ve B-6 vitaminleri bakımından zengindir. Bamyada kalsiyum, demir, manganez ve magnezyum gibi esansiyel mineraller bulunur.