Bando takımından vatandaşlara moral konseri

Kuşadası Belediyesi bünyesinde oluşturulan bando takımı, cadde sokaklarda dolaşarak vatandaşlara “moral” konseri verdi. Bando ve konseri izleyenlerin ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Türkiye’de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş “Evde Kal” çağrısında bulunurken, Aydın’ın Kuşadası ilçe Belediye Bandosu, mahalleleri dolaşarak cadde ve sokaklarda konser verdi.

Bandonun konser verdiği yerlerde, vatandaşların büyük bölümü evlerinin balkonundan parçalara alkışlarla eşlik ederken, bir bölümü ise hiçbir uyarıya aldırmadan sokağa çıkıp, çocuklarıyla birlikte bandoya tempo tuttu.

“MORALE İHTİYACIMIZ VAR”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu hastalıktan korunmak için evlerine kapanmış durumda. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var. İlerleyen günlerde etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek” dedi.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

Çoğunluğu üflemeli çalgılardan oluşan bando takımı ve konseri dışarıda izleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazı vatandaşlar bandoya anlam veremedi. Volkan Kırlı isimli bir vatandaş “Sosyal mesafe kuralı, üflemeli çalgılardan yayılan virüsü söylemiyorum, sadece bunu evde duyup mutlu olan var mı?” diye sordu.