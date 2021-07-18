Bankacılığı bıraktı fabrika sahibi oldu

Elazığ Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden 2014'te mezun olan 38 yaşındaki Ayşe Yazgın yüksek lisans yaptı. Academic Journals'da araştırması yayınlandı.

Önce bir ilaç firmasında ‘tanıtım temsilcisi' olarak iki yıl çalıştı, sonra özel bir bankada 10 yıl satış yöneticiliği yaptı. Mesleğini icra edemediği için istifa etti. Elazığ'ın Ağın ilçesinde yöreye özgün leblebi fabrikası kurarak ticarete atıldı. “Ülkemizde maalesef çoğu öğrencimiz kendi işlerini yapamıyor” diyen Yazgın işine dört elle sarıldı. Şimdi hem Türkiye'nin dört bir iline hem de yurtdışına ihracat yapıyor. Koronavirüs salgınından fazla etkilenmediklerini belirten Yazgın şunları söyledi:

“Diyetisyenlerin listesinde ara öğün olarak başı çeken ürünlerden biri bu. Bu işe girerken bütün kadınların yaşadığı zorlukları biz de yaşadık. Bunun pazarlaması nasıl olacak, nakliyesi nasıl olacak? Ama zorlukların üzerinden gelmesini bildik. Şu anda 81 ile ve Irak, Kuveyt, Katar, Almanya, Hollanda, Mısır'a leblebi gönderiyoruz. Burada kadın olarak nohut almak için köylere gittiğimizde destek alıyoruz. Ağın'da kadınların çalışması takdir gören bir olay.”

Ağın Türkiye'nin kültür yapısın taşıyan mozaik

Ağın'da eğitim seviyesinin yüksek olduğunu belirten Yazgın şunları anlattı: Doğu Anadolu'nun ilk kadın kooperatifi olan, ‘Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' var mesela. Ben, aynı zamanda bu kooperatifin kurucu üyelerinden biriyim. Yerel alanlardaki okumuşluk oranı çok yüksek. Çoğu yüksek tahsilli. Ağın şu yazları tatillerde çok kalabalık olup, kışları ise Türkiye'nin dört yanına yayılan kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla sadece bir Doğu bölgesinde yerel olarak kalmayıp, Türkiye'nin de kültürel yapısını taşıyan mozaik bir ilçe. Ağın'da yaşayan kadınlarımız da bundan olumlu olarak faydalanıyorlar. Kooperatifte 28 kadın üyemiz var. Onlar her türlü yöresel ürünleri üretirler. Badem şekerinden tutun, işte Ağın leblebisine kadar. Mantı evimiz var kooperatifte. Eşlerine destek oluyorlar maddi olarak, iş yaptıkları için mutlu oluyorlar. Kendilerini yalnız hissetmiyorlar.