Banyo temizliği sağlık açısından büyük öneme taşır. Parıl parıl parlayan banyolar her zaman hem iç açıcı hem de hijyeniktir. Bakterilerden arınmış bir banyoya sahip olmanın en önemli koşulu iyi temizlenmiş fayans aralarından geçmektedir. Peki, banyodaki fayans araları nasıl temizlenir?

Banyodaki tüm alanları temizlemek ilk başta göz korkutucu ve karmaşık gelebilir. Genellikle banyo mutfak ve koridor döşemelerinde fayans kullanılabilir. Fayanslar kullanışlı aynı zamanda ayrıntılı temizlik isteyen malzemelerdir. Özelikle kararan fayans araları temizlenmediğinde kötü görünüme sebep olabilirler. Fayanslar kararmalara karşı dirençli olsa da araları gözenekli olduğundan iyi temizlenmediğin de kirleri içine hapseder ve zamanla kararmalar meydana gelir. Kararan fayans araları ile başını dertteyse fayans temizleme işleminin kolay ve etkili olmasını sağlayan birkaç strateji elbette var! üstelik evinizde her zaman bulundurduğunuz malzemelerle. İşte banyodaki fayans aralarının temizlenmesinin ipuçları…

BANYONUZU BUHARLA TEMZİLEME

Evinizdeki çeşitli yüzeylerde halılardan seramiklere kadar tüm malzemelerde buharlı bir temizleyici kullanılabilir böylelikle biriken kirler temizlenebilir. Malzemenin ısıtılmasıyla bir buhar temizleyici tüm gözeneklerin temizlenmesini sağlayabilir. Yapılması gereken buharı uygulamak ve daha sonra silmek olacaktır.

FAYANS ARALARINI TEMİZLEMEDE “KENDİN YAP” TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Tüm fayans yüzeyleri için kendi temizlik solüsyonunuzu hazırlamanın en kolay yolu sirke ve kabartma tozunu su ile seyreltmek olacaktır. Sirke yağ çözücü görevi görürken kabartma tozu yüzeyi temizler ve istenmeyen kokuların giderilmesine yardımcı olur. Daha iyi bir sonuç almak istiyorsanız bu karışımı fayans üzerinde bekletip mikrofiber bir bezle silebilirsiniz.

Güçlü bir ev yapımı karışımı hazırlamak istiyorsanız bir beyazlatıcı macun ve karbonatı karıştırın. Bu işlem çamaşır suyu görevi görür. Tüm yüzeyler temizlenir ve kararan fayans araları kendi orjınal rengine geri döner.

Çamaşır suyu kullanacaksanız ortamı en az bir saat havalandırmanız gerekir. Eldiven ve maske kullanıp camları açarak temizliğini sağlayabilirsiniz.

PİŞİRME SODASI İLE BANYODAKİ FAYANS ARALARINI TEMİZLEME

Fayans aralarınız tüm uğraşlara rağmen kirden ve kararmalardan arınmıyorsa temizliğini sağlamak için pişirme sodası kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken iki ölçek pişirme sodası ve bir ölçek suyu karıştırıp fayans aralarına uygulamak olacaktır. Daha etkili sonuç almak istiyorsanız bir gece önceden pişirme sodasını fayans aralarına kullanabilirsiniz.