Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret

Artvin'in Borçka ilçesinde, 15 yıl önce inşa edilen Muratlı Barajı'nın suları altında kalan Karşıköy'den geriye, kısmen görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı. 56 metre uzunluğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minareye, baraj gölüne açıldıkları sandalla ulaşanlar, eski günleri yad edip, fotoğraf çekiyor. Köy halkı, göldeki minare ve cami bacasının olduğu alanın turizme kazandırılmasını istiyor.

Borçka’ya bağlı yaklaşık 700 haneli Karşıköy köyü, 2005 yılında inşa edilen Muratlı Barajı gölünün suları altında kaldı. Yaklaşık 2 bin kişi köyün yeni yerleşim yerine taşındı. Köyden geriye kısmen görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı. 56 metre uzunluğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minare ile fabrika bacası, yerli- yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Sandalla baraj gölüne açılanlar, ulaştıkları minarede eski günleri yad edip, fotoğraf çekiyor. Köy halkı, göldeki minare ve cami bacasının olduğu alanın turizme kazandırılmasını istiyor.

“KAYIKLA MİNAREYE ULAŞIYORUZ”

Karşıköy köyü Muhtarı Mehmet Kocaman, 15 yıl önce köylerinin baraj suları altında kaldığını ve yeni yerleşim yerine taşındıklarını söyledi. Eski köyden geriye sudaki minare ve bacanın kaldığını anlatan Kocaman, “Minarenin ve fabrika bacasının dışarıda kalması, çok ayrı bir görüntü oluşturdu. Bu minare sayesinde köyümüze çok sayıda ziyaretçi gelmeye başladı. Bu sayede köyümüzü tanıtma fırsatı da bulmuş oluyoruz. Aileleriyle gelen insanlar su içerisindeki minareyi kameraya alıp, hatıra fotoğrafı çekiyor. Yaz mevsiminde bu manzarayı görmek isteyenler turlarla buraya geliyor. Bu yılda corona virüsünden sonra yine ziyaretçileri ağırlayacağız. Bu alanın turizme kazandırılması için göl kıyısında düzenlemeler yapılmasını istiyoruz” dedi.