Sular çekildi, dört bin yıllık höyük ortaya çıktı

Adıyaman’da Atatürk Barajı suyunun 15 metre çekilmesiyle bulunan duvar parçaları ve çömleklerin, 4 bin yıllık höyük kalıntısı olduğu belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kurak ve sıcak geçen yaz döneminde suların çekildiği Atatürk Barajı’ndan tarih çıktı. Ürgüç köyü sınırlarında yer alan ve Gavur Tepe olarak bilinen yerde höyük yapı olduğu belirlendi.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Ezer ve Müze Müdürü Mehmet Alkan’ın yaptığı inceleme sonucu buranın 4 bin yıllık bir höyük olduğu açıklandı.

“BURADA BİR YERLEŞİM OLDUĞU KANITLANDI”

2013 yılından beri yüzey araştırması yapan Doç. Dr. Sabahattin Ezer, kalıntılarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Atatürk Baraj sularının çekilmesiyle doğal bir tahribat oluşmuş. Bu tahribat sonucunda bazı arkeolojik kalıntılar da yüzeye çıkmış. Yaptığımız incelemelerde bir höyük oluşumu ve bu höyük oluşumunda ise milattan önce iki bin yıl yerleşmesi olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki seramik kalıntılar da bize bunu çok net gösteriyor. Yani günümüzden 4 bin yıl öncesine ait bir yerleşimin varlığı kesin olarak burada var.”

“Öncesi dönemlere aitte bulgular da söz konusu olabilir. Yüzeyde yaptığımız incelemelerde yüzeyde duvarlar tespit ettik. Mimari yapılar ortada çıkmış. Suyun aşındırmasıyla ortaya çıkan duvarlar buranın mimarisi hakkında bize fikirler veriyor.”

“Adıyaman Üniversitesi olarak yüzey araştırmalarımızı zaten sürdürülüyor. Özellikle son iki yılda Adıyaman’ın tarih öncesi dönemlerine eğildik ve milattan önce 700 bin yıl öncesine kadar giden, taş baltalar ve taş aletler tespit ettik” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Kış ortasında erik ağaçları çiçek açtı