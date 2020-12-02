Baraj suları çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

İzmir’deki barajların su seviyelerinde önceki aylara kıyasla önemli miktarlarda düşüş yaşandığı verilerle ortaya çıktı. Su seviyesi azalan barajlardan biri de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı.

Baraj doluyken suların altında kalan, cami, minare, köprü ve eski Burgurca köyü evlerinin kalıntıları su seviyesi düşünce bir bir ortaya çıktı. Baraj doluyken sadece baş kısmı görülen minarenin tamamı da artık görülebiliyor.

Bu durum, suların ne kadar çok çekildiğini gözler önüne serdi.

Tahtalı Barajı’nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65.29 iken bu yıl yüzde 36.04’e düştü. Gördes Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9.2 iken bu yıl yüzde 4.74’e düştü. Ürkmez Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52.38 iken bu yıl yüzde 29.61’e düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 49.34 iken bu yıl yüzde 13.36’ya düştü

“KARANLIK BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Türk Mühendisler Mimarlar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay, barajların doluluk oranıyla ilgili verileri değerlendirdi:

* Kentlerimizde kaynaklarımızla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Kendi kentimizle ilgili de İZSU’nun resmi açıklamaları var. Kentin su yönetimine ilişkin değerlendirmelerde vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı ve su kıtlığı olduğu belirtildi.

* İzmir’de vatandaşların kullandığı suyun yüzde 60’ını yer altı kaynaklarından karşılıyoruz. Yüzde 40’lık bir oran yüzeysel sulardan karşılanıyor. Yüzeysel suların da büyük bir kısmı Tahtalı Havzası’ndan sağlanıyor.

* Yağış rejimindeki değişiklikler, havzalardaki su kalitesine yönelik riskler miktarın yanında kalite sorununu da beraberinde getiriyor.

* Vatandaş olarak su kaynaklarını kontrollü şekilde tüketmekle yükümlüyüz. İzmir’de mevcut kaynaklarımızın dışında orta ve uzun vadede yeni alternatif kaynakların değerlendirilmesi gerekiyor. (DHA)