Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı!

Mumcular Mahallesi'nde 1991 yılında DSİ tarafından yapılan Mumcular Barajı’nda tarihi susuzluk yaşanıyor.

Bodrum ve 53 köyünün tarımsal sulama ve kullanma suyu amaçlı kullandığı Mumcular Barajı’ndaki su miktarı, yağışların azalmasıyla 23 milyon metreküpten 3 milyon metreküpe kadar düştü.

1 milyon 500 bin metrekare yüzölçümüne ve 82 metre derinliğe sahip barajdaki su düzeyi 10 metreye kadar indi.

ÇÖMLEKÇİ GÜN IŞIĞINA ÇIKTI

Azalan su düzeyi nedeniyle 300 yıl önce Anadolu’dan göçen Yörüklerin kurduğu Çömlekçi Köyü’nün harabelerini ortaya çıkardı.

Geçimini çömlekçilik ve kiremitçilikten kazanması nedeniyle Çömlekçi köyü adı verilen eski yerleşim yerinde, sular altında kalan kiremit fabrikası, yel değirmeni han ve su kemerleri gün ışığına çıktı.

“ŞAŞKINIZ”

Barajın hemen yanındaki Bağçeyaka Mahallesi’nde oturan 58 yaşındaki Süleyman Utçu “Çocukluğumuz buralarda geçti. O zaman baraj yoktu. Değirmenler, eski baraj ve kiremit fabrikası vardı. Bodrum ve Milas’taki evlerin tamamında bu fabrikadan üretilen tuğla ve kiremitler kullanıldı. Barajda su şu anda o kadar azaldı ki tüm bunlar yeniden gün ışığına çıktı. Barajdaki su seviyesi belki de tarihinde ilk kez bu kadar azalıyor, şaşkınız. Birkaç gündür aralıklarla yağan yağmurlar da ne yazık ki etkili olmadı” dedi.

“KÖYLÜLER ZOR DURUMDA”

Mumcular Barajı’ndaki suyun yüzde 65'inin tarımda yüzde 35’inin de Bodrum’a verilerek kullanma suyu olarak değerlendirildiğini belirten muhtar Muhammet Karademir “Barajdaki su oranında tarihi düşüklük yaşanıyor. Burada susuzluk yaşanması demek Bodrum’u besleyen Mumcular Ovası’ndaki tarımın üretimin durması demek. Köylüler şu anda kısmen barajdan kısmen artezyen kuyuları ile idare etmek durumunda kalıyor. Dualarımız birkaç gündür başlayan yağmurların en az bir ay devam etmesi ve barajdaki su oranının acilen artması, yoksa Bodrum’u ve çiftçiyi susuz günler bekliyor” diye konuştu.

Karademir en son olarak 1996 yılında barajda buna benzer bir kuraklık yaşandığını belirtti.