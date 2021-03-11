Sular çekildi, yerleşim yeri ortaya çıktı

Türkiye’nin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerine kurulan ve 2019 yılı yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan Borçka Barajı’nda bu oran yüzde 71, Deriner Barajı’nda yüzde 6, Muratlı Barajı’nda ise yüzde 56’ya geriledi.

Deriner Barajı’ndaki sular 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler, camiler, okullar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.



“ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİK”

Sular altında kalan yerleşim yerinde eski evi bulunan Sezai Çakal, “Sular altında kalan yer bizim eski yerleşim alanımızdı. Baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Bu sene baraj suları çekilince yerleşim yeri de gün yüzüne çıktı. Biz de eski günleri yad ettik” dedi.

Eski yerleşim yerinin gün yüzüne çıktığını ifade eden Zülfikar Çavdar, “Ben de işe gidip gelirken izliyorum, hasret gideriyorum. Sular çok çekilmiş durumda” diye konuştu.

Mustafa Kambur ise, “Eskiden burada yerleşim yerimiz vardı ve baraj nedeniyle su altında kaldı. Şimdi sular çekilince evler açığa çıktı. Biz de bakıyoruz, yad ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)