Barbie bebeğe benzemek için tam 1 milyon TL harcadı, eski halini görenler gözlerine inanamadı

Almanya doğumlu Instagram fenomeni Jessy Bunny, estetik ameliyatlarına yaklaşık 1 milyon TL harcadığını açıklamasının ardından ilk kez eski halini paylaştı. Genç modeli görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Almanya doğumlu olan ve kendisini Instagram’da Jessy Bunny olarak tanıtan 21 yaşındaki Jessica’nın eski halini görenler gözlerine inanamadı.

21 yaşında onlarca estetik operasyonu geçiren Jessica bu operasyonlar için toplamda 70 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) para harcadı.

Hayranlarının merak etmesi üzerine estetik ameliyatlarından önceki halini paylaşan Bunny, o dönemki halini unuttuğunu ve tanımakta zorlandığını ifade etti.

Genç kadın, üç yıldır düzenli olarak operasyonlar geçirdiğini ve sonunda ‘hayalindeki bedene’ kavuştuğunu söyledi. Ancak ailesinin kendisine destek olmadığını ve artık onlarla görüşmediğini belirtti.

Jessy, istediği görünümü elde etmek için üç göğüs büyütme, bir burun estetiği ve birden fazla dudak ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Jessica, “Eskiden mutlu ve sağlammış gibi davranırdım ama gerçek benliğim değildim” dedi.

Instagram fenomeni, “Ailem eğitim konusunda çok muhafazakar görüşlere sahipti. Ne zaman yaz aylarında seksi kıyafetler giysem onlar için bir kabus gibiydi. Göğüs dekoltemi örtmek için bana eşarplar verirlerdi’ dedi.

Jessy’nin Instagram’da yaklaşık 85 bin takipçisi bulunuyor. Genç kadın geçirdiği estetik operasyonlarıyla ilgili detayları da sık sık sayfasından paylaşıyor.

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