Barbie evinde konaklama yapılabilecek
Bu yılın en popüler filmlerinden olan Barbie'nin lüks evinde kalmak artık mümkün.
Bu yazın hit filmlerinden biri olan Barbie, Dünya çapında bir trend dalgası estiriyor.
ABD'de Los Angeles yakınlarında bulunan Barbie Malibu DreamHouse evi de yeniden AirBnB’de konaklamaya açıldı.
Pembeler içindeki bu lüks malikanede konaklayanlar, muhteşem bir manzaranın keyfini çıkarma, bol bol güneşlenme, havuza girip serinleme şansına sahip olacak.
Oyuncak kutusundan çıkmış gibi görünen üç katlı dev malikanede barbekü ve açık havada dinlenmek için ayrı bir alan ve giyinme odaları da bulunuyor.