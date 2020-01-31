Barbie’lerin bütün modelleri bakın kimde?

47 yaşındaki Tristan Pineiro, 500 Barbie bebeklik, 20 bin euro değerinde bir koleksiyona sahip. Pineiro, onlar için evinde bir yaşam alanı bile inşa etmiş.

47 yaşındaki halkla ilişkiler yöneticisi Tristan Pineiro tam bir Barbie süper fanı. Pineiro, 500 bebeklik bir Barbie koleksiyona sahip. Oturma odasında onlar için bir ‘daire’ bile inşa eden Pineiro, koleksiyonunu satmayı düşünmüyor.

20 bin euro’luk bir Barbie koleksiyonuna sahip olan Pineiro, oyuncakları biriktirmeye büyükannesi Joan Wadham’ın yönlendirmesiyle başladı. Pineiro’nun 500 bebeklik Barbie ve Sindy koleksiyonunda 1000 euro değerinde nadir bulunan orijinal bir ‘Gayle’ Sindy bebeği bile var.

Çocukken Action Man oyuncaklarıyla oynadıktan sonra büyük annesinin ona Barbie ve Sindy bebeklerini tanıştırması sayesinde biriktirmeye başlayan Pineiro, koleksiyonunu bir yatırım olarak görüyor. ‘Bazı insanlar mülke yatırım yapar, ben bebeklere yapıyorum’ diyen Pineiro, koleksiyonunu satmayı düşünmüyor.