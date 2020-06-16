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Barbra Streisand, George Floyd’un kızına Disney hisselerini bağışladı
Barbra Streisand, George Floyd’un kızına Disney hisselerini bağışladı
Hollywood oyuncusu ve şarkıcı Barbra Streisand, Disney’deki hisselerini ABD’de polis şiddeti nedeniyle öldürülen George Floyd’un 6 yaşındaki kızına bağışladı.
Yaşam 16 Haziran 2020 - 13:18

Efsane oyuncu Barbra Streisand, polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd’un 6 yaşındaki kızı Gianna Floyd’a, Disney’deki hisselerini bağışladı. Mali değeri henüz bilinmeyen hisselerin sertifikasını alan Gianna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Grammy ödüllü Streisand’a teşekkür etti ve “Hediyem için teşekkür ederim Barbra Streisand, sayende Disney'in bir hissedarıyım” dedi. Streisand, Gianna'ya hisse senetlerinin yanı sıra “My Name is Barbra” ve “Color Me Barbra” albümlerini de hediye etti.