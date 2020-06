Barbra Streisand, George Floyd’un kızına Disney hisselerini bağışladı

Efsane oyuncu Barbra Streisand, polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd’un 6 yaşındaki kızı Gianna Floyd’a, Disney’deki hisselerini bağışladı. Mali değeri henüz bilinmeyen hisselerin sertifikasını alan Gianna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Grammy ödüllü Streisand’a teşekkür etti ve “Hediyem için teşekkür ederim Barbra Streisand, sayende Disney'in bir hissedarıyım” dedi. Streisand, Gianna'ya hisse senetlerinin yanı sıra “My Name is Barbra” ve “Color Me Barbra” albümlerini de hediye etti.