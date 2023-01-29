Barcelona sokakları renkli görüntülere sahne oldu

İspanya'nın turistik şehirlerinden Barcelona’nın en önemli festivallerinden biri olan Festa Major de Gracia önceki gün renkli kostüm ve ışık gösterileriyle gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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İspanya'nın Akdeniz sahilindeki turistik kenti Barcelona'da Gracia Festivali renkli görüntülere sahne oldu.



Festivalde kostümler giyen Barcelonalılar, sokakları kıvılcımlarla renklendirdi.

Barcelona'nın en önemli festivallerinden olan Festa Major de Gracia, şehrin bohem bölgelerinden Gracia'da yapılıyor.



Bölgedeki her sokağın en güzel dekorasyonu yapmak için yarıştığı festivalde, kafeler ve barlarıyla ünlü sokaklar kendi temalarına göre bir konsept seçiyor ve kıyafetler giyiyor.

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