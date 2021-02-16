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Bardağı taşıran son damla: İngiliz Kraliyet ailesinde dram devam ediyor

İngiliz Kraliyet ailesinde sular durulmuyor... Geçen yıl İngiltere ve Saray'dan ayrılarak sivil yaşantıya dönen Meghan Markle ve Dük Harry'den yeni bir hamle geldi. Önceki gün ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran çift, ünlü sunucu Oprah Winfrey'nin programına katılacaklarını duyurdu. Kraliyet ailesinden kaynaklar bu gelişmeye sert tepki gösterdi.

Güncellenme: 11:08, 16/02/2021
Haberler Yaşam
Bardağı taşıran son damla: İngiliz Kraliyet ailesinde dram devam ediyor

Geçen yıl aldıkları kararla hem kraliyet ailesinden hem de İngiltere’den ayrılan Dük Harry ile Düşes Meghan’ın aldıkları yeni bir karar ülkede bomba etkisi yarattı…

Geçen hafta ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran çift bugün yaptıkları açıklama ile ipleri kopma noktasına getirdi. Çift, ünlü televizyoncu ve medya imparatoriçesi Oprah Winfrey ile bir röportaj gerçekleştireceklerini duyurdu.

Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special isimli programda önce Oprah ile Meghan’ın röportaj yapacağı ve daha sonra da Harry’nin programa katılacağı belirtildi.

Çiftin Oprah Winfrey’nin programına çıkmasına dair Kraliçe’den bir açıklama gelmezken kaynaklar Saray içerisinde bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

90 DAKİKA SÜRECEK

7 Mart’ta yayınlanması beklenen 90 dakikalık programda Markle’ın Kraliyet ailesinden ayrılma süreci, evliliği, anneliği, hayır işleri ve dünyanın gözü önünde yaşamını nasıl sürdürebildiğine dair birçok konu hakkında konuşacak. Harry ile birlikte çiftin daha sonra ABD’ye taşınma süreçleri ve gelecekteki planlar hakkında sohbet edeceği belirtildi.

İngilizlerin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Prenses Diana’nın Harry’ye hamile olduğunu duyurduğu 14 Şubat’tan tam 37 yıl sonra ikinci kez çocuk beklediklerini açıklayan Markle’ın Oprah’ın programına çıkması büyük rahatsızlık yarattı.

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA”

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail, “Bu son damla oldu” başlığını kullandı.

Gazete, Kraliyet ailesi içinden kaynakların görüşlerine ve sözlerine de yer verdi. Bazı kaynaklar, “Bu programın yayınlanmasından sonra ikisi de hiçbir kraliyet görevine geri dönemeyecek” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:11:06,