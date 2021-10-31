Barınak meleği

Hayvan hakları savunucu olan 25 yaşındaki veteriner hekim Türkan Ceylan, Elazığ Belediyesi’ne karşı başlattığı hukuk savaşından galibiyetle ayrıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Hayvan hakları savunucu ve veteriner hekim Türkan Ceylan (25), Türkiye'nin “barınak meleği” olarak anılıyor. Çünkü Ceylan, sokak hayvanlarına annelik yaparak onları evinde besliyor, bakımlarını üstleniyor. Aynı zamanda sokak hayvanlarına karşı vermiş olduğu mücadeleyle de bilinen Ceylan, AKP'li Elazığ Belediyesine bağlı hayvan hastanesinde sokak hayvanlarına yapılan kötü muameleyi yargıya taşınmasına ve hayvan hakkı ihlali yaptıkları iddiasıyla ilk defa 4 belediye personeline kamu davası açılmasını sağlamıştı.

DAVA, ÖRNEK OLACAK

Hayvan hakları ihalelerine karşı birçok projede yer aldığını ve mücadelesinin lise yıllarına kadar dayandığını belirten Ceylan, “Barınak meleği isimli Instagram sayfamdan insanları bilinçlendirmeye çalışıyorum. Bu sayfadaki binlerce takipçimle, kanun yapıcılara yönelik, hayvan hakları konusunda iyileştirmeler yapmaları için çalışmalar yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok hayvan hakları projelerinde görev aldım” diye kaydetti.

Ceylan, Elazığ Belediyesi'ne açtığı davayla ilgili, “Bu dava diğer barınaklara büyük bir ders olacak nitelikte. Tüm barınaklar kendilerine gelecek. Eskiden belediyeler, yaptıklarının hukuki bir yaptırımı yok gözüyle bakıyordu, barınaklara. Bu dava bu bakış açısını değiştirecek” dedi. Elazığ Belediyesi tarafından kendisine dava açıldığını söyleyen Türkan Ceylan, “Eğer bir itibar zedeleme varsa bunu ben yapmadım, barınaktaki hayvanları o hale getiren belediye çalışanları yaptı” dedi.

GÖNÜLLÜLER GEREKİYOR

Hayvan barınaklarına herkesin ziyaret etmesi ve barınaklardaki hayvanların yaşadıkları kötü ortamları görmeleri gerektiğini belirten Ceylan; sözlerini, “Bu biraz gelişmişlik ve duyarlılıkla ilgili diye düşünüyorum. Elazığ'da 2 barınak gönüllüsü vardı biri bendim, biri de Zeynep diye bir arkadaşım. Ama Bodrum ya da Beşiktaş, Kadıköy buralara bakıyorum bir sürü barınak gönüllüsü var. Sahip çıkıyorlar. Gönüllünün olmadığı barınakların hepsi rezalet halde. Rezalet halde oldukları için de giriş yasağı koyarlar. Kimse gelip görmesin diye. İçerde bir şey saklamıyorsanız kamu alanına neden almıyorsunuz vatandaşı? Elazığ belediyesi yıllardır barınağına kimseyi almıyor. Covid bahane ediliyor ama 2. Keşif raporunda da görüldüğü gibi Vesile Tutçugil zamanında barınak halka kapandı. Bu kanunsuzluktur. O barınakta, halka açılamayacak kadar neler oluyor? Bunları hepimiz yüksek sesle Elazığ Belediyesi'ne sormalıyız” diye bitirdi.

Barınaklar onun her şeyi

Türkan Ceylan, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde veterinerlik bölümünü okuduğu dönemde tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hayvanlar için tek başına mücadele verdi olan ve zamanının büyük bölümünü barınaklarda geçirdi.

‘Yasalar yetersiz'

Türkiye'de çıkan onlarca yasaya rağmen hayvan hakları ihlallerine karşı yasaların yetersiz olduğunu belirten Türkan Ceylan, “Ama çok ümitliyim. İnsanlar bilinçleniyor. Sosyal medya bu konuda çok etkili. Dünya değişiyor. Hayvanların hakları bizim onlara verdiğimiz bir nimet değil. Onların doğuştan sahip olduğu ama bizim insanlık olarak gasp ettiğimiz haklardır. Ülkemizde doğru dürüst bir kanun çıkartılamadılar maalesef. Bu konuda öngörülü davranan siyasiler kazanacak” ifadelerini kullandı.