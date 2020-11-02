AKP’li belediyeye ait barınakta tepki çeken görüntüler

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağa gitti.

Barınakta bulunan köpeklerin hasta, aç ve susuz olduklarını gören Özkan, daha sonra konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından Haydar Özkan, şunları söyledi:

* Olayı çözüme kavuşturmak istedik ama belediye başkanımız hiç duyarlı olmadı. Hayvanlar ölüme terk edilmiş. Sayın Cumhurbaşkanım, ölen her hayvanın vebali, böyle belediyeler olduğu sürece bu vebalden sizin omzunuza da pay düşüyor. Bunun hesabını vicdansızlardan sorun.

* Barınakta çoğu yerde su kabı bile yoktu. İlçelerden toplanan hayvanlar buraya getiriliyor. Kısırlaştırma yapılmıyor. Cinsi zayıf hayvanları güçlülerin arasına koyuyorlar. Barınakta veteriner hekimlerin sayısı yetersiz. Burası bir cehennem gibi.

* Su kaplarının çoğaltılmasını, uyuz hayvanların tedavi edilmesini, veteriner hekim sayısının artırılmasını ve barınağın fiziki yapısının düzeltilmesini istiyoruz.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Belediyeye ait barınakta çekilen videolar ise sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, köpeklerin su ve yiyecek kaplarının boş olduğu, hayvan severleri gören bir görevlinin köpeklere su vermeye gidince, köpeklerin kaplara saldırmaları yer alırken tepkilerde çığ gibi büyüdü. Başka bir videoda ise bazı köpeklerin uyuz oldukları ileri sürüldü.

“İFTİRA” DEYİP DAVA AÇACAĞINI SÖYLEDİ

Artan tepkiler üzerine Belediye Başkanı Mustafa Demir ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Belediyemiz önünde şahsımızı ve kurumumuzu hedef göstererek Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakımevimiz ile bünyesinde bulunan Kedi Kasabası’nda yaşayan hayvanlarımızın bakımıyla ilgili asılsız iddia ve iftiralarda bulunulmuştur. Bu iddia ve iftiralar gerçek dışıdır.

* Kurumumuz, can dostlarımızın bakım, beslenme ve tedavisi noktasında hassasiyetle çalışmaktadır. Yapılan iftira dolu açıklamaları reddediyor ve kınıyoruz. Konuyla ilgili her türlü hukuki süreç başlatılmıştır.

Başkan Demir’in bir süre sonra bu paylaşımını kaldırması dikkat çekti.