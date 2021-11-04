Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bodrum’da 29 Haziran 2007de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu.

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi’nin yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.