Barış Manço Durağı geri döndü

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İETT Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılında Türkiye’ye mal olmuş isimler için tasarladığı vefa duraklarından biri, Kadıköy’ün en simge alanlarından Yoğurtçu Parkı’nda semtin ve ülkemizin en değerli sanatçılarından Barış Manço için hazırlanmıştı. Durağın açılışına katılan Lale Manço Ahıskalı ve Batıkan Manço’da duydukları memnuniyeti dile getirmişti.

Ancak hafta başı Barış Manço severler durağın normal bir İETT durağına döndüğünü Manço Ailesi’ne çekip, yolladıkları fotoğraflar ile duyurdular. Bu duruma tepki gösteren Manço Severler söz konusu durağın yapılan tadilat sonrası aynı şekilde yerine takılacağını sandıklarını ancak normal bir durak görünce nedenini anlayamadıklarını dile getirdiler. Bunun üzerine harekete geçen Lale Manço Ahıskalı konuya müdahale etti.



Lale Manço Ahıskalı yaptığı açıklamada; “Barış Manço durağı artık yerinde. Dün gelen sosyal medya paylaşımlarında bu durağın yerinde olmadığını görünce gerçekten çok üzüldüm. Yetkili kişileri arayıp bütün Barış Manço severler, Kadıköylüler ve ailemiz adına üzüntümüzü ve hayal kırıklığımızı ilettim. Ve bugün biraz önce İETT’den bu iletiyi aldım. Hepimiz adına bu duyarlılığa ve vefaya, basta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, İETT Genel Müdürü’ne ve ivedilikle Barış Manço durağını yeriyle buluşturan İETT mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek yanlıştan hızlıca dönüldüğünü belirtti.