Barış Manço kendi yaptırdığı okulda anıldı
Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23üncü yıl dönümünde, kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulunda özel bir programla anıldı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezinde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalayın Barış Manço olduğu programda, çocuklar Barış Mançonun efsanevi programı Adam Olacak Çocuku canlandırdılar.
Barış Manço’nun Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda Mançonun efsanevi programı ‘Adam Olacak Çocuk’ canlandırıldı.
Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay’ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço’nun unutulmaz şarkılarını söyledi.
50 dakika süren programın tamamı Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. (DHA)