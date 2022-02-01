HAYAT
Abone Ol

Barış Manço kendi yaptırdığı okulda anıldı

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23üncü yıl dönümünde, kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulunda özel bir programla anıldı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezinde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalayın Barış Manço olduğu programda, çocuklar Barış Mançonun efsanevi programı Adam Olacak Çocuku canlandırdılar.

Yayınlanma: 15:12 - 01 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Barış Manço kendi yaptırdığı okulda anıldı

Barış Manço’nun Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda Mançonun efsanevi programı ‘Adam Olacak Çocuk’ canlandırıldı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay’ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço’nun unutulmaz şarkılarını söyledi.

50 dakika süren programın tamamı Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. (DHA)

Barış Manço gideli 23 yıl oldu... Gözlerimizde yaş kalplerimizde sızı, unutmadık seni İlginizi Çekebilir Barış Manço gideli 23 yıl oldu... Gözlerimizde yaş kalplerimizde sızı, unutmadık seni

 