Bartın ırmağı siyaha döndü
Bartın ırmağının Kemerköprü Mahallesi’nden geçen 2 kilometrelik kesiminde kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha dönüştü.
Kötü kokuların yükseldiği ırmakta, balıkların olmaması da dikkat çekti.
Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi.
Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
“YAŞAM BELİRTİSİ YOK”
Mahallede yaşayan emekli Hüseyin Gülenç, “Irmakta hiçbir yaşam belirtisi yok. Biz ırmağımızda oltamızla balık bile tutamıyoruz. Buna bir çözüm bulunsun artık” dedi. (DHA)