Bartın’da ölü yunus sahile vurdu
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde deniz yüzeyindeki renk değişimi tedirginlik yarattı. Yapılan incelemede renk değişiminin en yoğun olduğu bölgede ölü bir yunusun kıyıya vurduğu belirlendi.
Geçen günlerde Çakraz sahilinde deniz yüzeyinde yaşanan renk değişimi bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatilciler arasında tedirginliğe neden olmuştu.
Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden alınan su numuneleri laboratuvara gönderilirken renk değişim ve kirliliğin en yoğun olduğu bölgede ölü bir yunus kıyıya vurdu.
1,5 metre boyundaki yunusun üzerinde yara izi olmaması da dikkat çekti.
Sahil kıyısından alınan ölü yunus incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından gömülecek.(İHA)