Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Başakşehir’de sokak hayvanları yalnız değil
Başakşehir’de sokak hayvanları yalnız değil
Corona virüsü tedbirleri kapsamında beslenme imkânları azalan sokak hayvanlarının imdadına Başakşehir Belediyesi yetişti.
Yaşam 23 Mart 2020 - 15:57

Belediye ekipleri, ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakarak sevimli dostların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor.

Foto: İHA

Başakşehir’de belediyenin veterinerlik biriminde görevli ekipler park, bahçe ve boş arazilere yerleştirilen beslenme ünitelerine kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile su bırakıyor.

Foto: İHA

Duyarlı vatandaşlar da zaman zaman belediyenin beslenme ünitelerine hayvanlar için yiyecek koyuyor. Kendilerine yiyecek bırakan ekiplerle sokak köpeklerinin yaşadığı sıcak ilişki dikkat çekiyor.

Foto: İHA

“CAN TAŞıYAN HER VARLIK BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkânları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ilçe genelindeki 30 besleme odağına düzenli olarak mama ve su bıraktıklarını belirterek, “Can taşıyan her varlık bizim için değerlidir” diye konuştu. İHA

Foto: İHA

Etiketler