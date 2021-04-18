Dünyanın en saygın üniversiteleri, öğrenci kabullerinde akademik başarının yanı sıra spor, sanat, sosyal faaliyet, kendini iyi ifade edebilme gibi birçok farklı özelliğe de bakıyor. ABD'nin en prestijli 8 üniversitesinin dahil olduğu Sarmaşık Ligi'ndeki Columbia Üniversitesi'nden 2,5 milyon lirayı aşkın tam burslu erken kabul alan Eray Baykal da tüm bu özellikleri taşıyan bir genç… 18 yaşındaki Baykal, ‘başarı tesadüf değildir' sözünü doğrulayan başarı öyküsünü anlattı…
■ Bize kendini tanıtır mısın?
6 yaşıma kadar Fethiye'de, sonrasında 8 yıl da Antalya'da yaşadım. Ortaokulun son iki yılını Antalya'da okuduktan sonra TEOG'daki başarımla İstanbul'daki SEV Amerikan Koleji'nde (SAC) burslu okumaya hak kazandım. 18 yaşındayım, erkek ikiz kardeşim ve benden bir yaş küçük kız kardeşim var. Annem turizm sektöründe çalışıyor. Babam ise inşaat işi ile uğraşıyor. Uzun zamandır annemle ayrılar. Kendisi yurt dışında yaşıyor.
KENDİME GÜVENİM ARTTI
■ Columbia Üniversitesi'nden kazandığın burs neleri kapsıyor?
Yurt dışında ilk başvurduğum üniversite olan New York'taki Columbia Üniversitesi'nden erken ve tam burslu kabul aldım. 4 yıl boyunca toplam 2,5 milyon TL'yi aşkın (yıllık 77.400 dolar) burs alacağım. Ulaşım, kitap, konaklama, harçlık, sağlık ve yemek masraflarım gibi temel yaşam ihtiyaçlarım ile eğitimimin tamamını kapsayan bir ihtiyaç bursuna uygun görüldüm. Columbia Üniversitesi'nde mühendislik bölümünde okuyacağım.
■ Başarı sırrın nedir?
Lise boyunca kendimi çok yönlü tutmaya çalıştım. Sanat, spor, teknoloji ve bilim alanlarında çalışmalarım oldu. Lisemdeki Badminton takımında yer almak bana “takım ruhu” bilincini kazandırdı. Bateri ve piyano çalıyorum. Özellikle bilim ve matematik alanlarına ilgi duyduğum için çok sayıda etkinliğe katıldım. Okulumun teknoloji ve inovasyon merkezi olan SAC X-Zone'daki yönetici rolüm bana çok şey kazandırdı. Eskiden kendine yeterince güvenmeyen ve büyük kararlar vermekten kaçınan bir çocuk olarak, böylesine sorumluluk gerektiren bir rolü üstlenmiş olmak bana çok şey kattı.
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARA KATILDI
■ Okul dışındaki zamanlarını nasıl değerlendirdin?
Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Hepsi benim için çok anlamlı. Bunlardan en çok değer verdiklerimden biri “Hayat'a Sarıl Lokantası”ndaki gönüllü çalışmam. Projem bittikten sonra da 8 ay daha her hafta cuma günleri “Hayat'a Sarıl”a gidip, gönüllü olarak evsizlere yemek servisi yaptım. Aklıma takılan birçok sorunun, hayattan beklentilerimin cevabını burada gönüllü çalışırken cevapladım. Burada birçok insanın hikayesini dinledim ve hepsi de beni farklı noktalardan etkiledi, şu anki kişiliğim üzerinde çok büyük bir etkisi oldu. Yaz aylarında Antalya'daki otellerde stajyer olarak temizlik, mini barcılık, mutfak gibi bölümlerde çalışarak en az bir ay geçirdim. Bazen ya müşteriler ya başka çalışanlar tarafından eşitsizliklere maruz kaldım ve hakkımı savunmam gerekti. Bu çalışmalar bana unutamayacağım deneyimler kattı.
Eray Baykal, lise hayatı boyunca yaptığı çalışmaların kendisine çok şey kattığını belirtti. “Matematik araştırmam, Badminton takımında olmam,
Columbia Üniversitesi'nden kabul almamdaki etkenlerden birkaçı… Bu çalışmaları, kendimi geliştirmek için ve severek, inanarak yaptım” dedi.