‘Başarımın sırrı ailem’

Soner Çetin ve ailesi kapılarını Mehmet Serbes'e açtı. Anket şirketlerince 7 defa Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçilen Çukurova Belediye Başkanı, “Evde huzuru olmayan bir insan hiçbir şeyde başarılı olamaz. En büyük desteği onlardan gördüm” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve eşi Ayşe Çetin, Sözcü Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Mehmet Serbes'e çok özel açıklamalarda bulundu. Soner Çetin, “Eşimle Sarıyakup Mahallesi'nin çocuğuyuz. Tanıştığımızda o 13, ben 15 yaşındaydım ve ilerisi için ciddi düşünüyorduk. Üniversiteye Ankara'ya gittim, orada tek oturuyordum, ailem de ‘sen bekâr yapamazsın' diyerek evlenmemizi önerdi. 1990'da Hukuk Fakültesi 2. sınıftayken evlendik, evliyken okulu bitirdim. Eşimden Allah razı olsun. 4 çocuğumun anası, yoldaşımdır ve 30 seneyi doldurduk” dedi.

HUZURU EVDE BULUYORUM

Eşinin başarısında çok büyük katkısı olduğunu belirten Çetin, şöyle devam etti: “Eşime gerçekten müteşekkirim. Evde huzuru olmayan bir insan hiçbir şeyde başarılı olamaz. Bir insanın mutlu bir aile yaşantısı olmasa hiçbir alanda başarı gelmez. Huzuru da mutluluğu da evinde bulan bir insanım. Her kararımın arkasında durdular. Her zaman en büyük destekçilerim eşim ve çocuklarım oldu. Bugüne kadar yanlış bir karar, yanlış bir tercihte bulunmadım. Bunda ailemin çok büyük desteği var.”

5 DÖNÜMÜN ALTINA RUHSAT YOK

Başkan, yeni bir projeyi de şöyle müjdeledi: “Yaşam standartları Avrupa'dan geri kalmayan, gülen insanların bulunduğu bir Çukurova için hazırlıklarımı yapıyorum. Adana'nın en büyük imar sorunu 25 yıldır çözülmüyordu, çözdük. Yeni imara açtığımız Şambayat-Kabasakal bölgesinde 250 bin kişinin yeşillikler ve mahalle kültürüyle yaşayacağı 10 bin dönüm alanda yeni bir şehir kurulacak. Nüfusu en kalabalık ilçe Çukurova olacak. Yükseklik sınırı nedeniyle 5 dönüm şartı koyduk. 5 dönümün altında ruhsat vermeyeceğiz.”

ÇUKUROVALI'NIN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUM

7 kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildiğine dikkat çeken Çetin, “İki kez ikinci, iki defa da 3. olmuşum, yapılan tüm araştırmalarda ilk üçteyim. Diğer isimlerin tamamına yakını değişkenlik göstermesine rağmen benim yerim değişmemiş, demek ki Çukurova halkı beni takdir ediyor. Bu, benim için şereftir. Son seçimde yüzde 59'la geldim ama son yapılan araştırmanın oranı yüzde 69. Oy vermeyenlere göre de başarılıyım” şeklinde konuştu.

ADANALILAR ÇOK ŞANSLI

Soner Çetin'in eşi Ayşe Çetin ise şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarına hiç kıyamaz, çok yufka yüreklidir, adaletlidir ve yalan söylenmesinden hiç hoşlanmaz. Özünde çok iyidir. Kendisini hem evinde çocuklarına hem Adana'ya hem de Türkiye sevdasına adamıştır. Belediye başkanlığında da son derece başarılı. İşini çok sever ve idealisttir. Adanalılar, Soner Bey gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Evimizde Daisy adlı köpeğimiz, Bihter adlı kedimiz var. Cesur isimli kedimiz de belediyede barınıyor ve belediyenin maskotu olmuş.”