Başarımın tek sırrı eşit hizmet anlayışım

9 kez Türkiye’nin En Başarılı Belediye Başkanı seçilen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “CHP’den seçildim ama ben herkesin başkanıyım” dedi.

MEHMET SERBES

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Adana'nın Merkez Çukurova İlçesi Belediye Başkanı Soner Çetin, şimdiye kadar araştırma şirketlerince yapılan anketlerde tam 9 kez Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı seçildi. Anketlerde bir kez 3., bir kez de 2. sırada yer alan Soner Çetin, iki kez yapılan seçimde ise oylarını artırarak Belediye Başkanı oldu. Soner Çetin, Çukurova'ya yaptığı hizmetleri ve başarısının sırlarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

– Göreve geldiğinizden bu yana Çukurova'daki en önemli beş hizmetinizi sayın desek, neleri sayarsınız?

Biz Çukurovalıya verdiğimiz tüm hizmetleri önemsiyoruz. Hiçbirini birbirinden ayırmıyoruz. Ama illa ki bir sıralama yapmak gerekirse Atatürk Öğrenci Evleri, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, Semt Kreşleri, Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı ile Şambayadı-Kabasakal-Esentepe bölgelerinin 25 yıllık imar sorununu çözüp 16 bin hak sahibine tapularını vermemizi ön plana çıkarabiliriz.

– Çukurova'da siz geldikten sonra olumlu anlamda neleri değiştirdiniz?

Bizim kendimize göre bir belediyecilik anlayışımız var. Az para ile çok iş yapmak. Belediyelerin ekonomik durumu ortada. Hepsi önemli ekonomik sıkıntı yaşıyor. Para olduğu zaman herkes hizmet yapar. Önemli olan para yokken proje üretmek ve hayata geçirmektir. Tasarruf tedbirleri ile hem maaşları tıkır tıkır ödedik hem de 6 buçuk yılda 6 toplu açılış yaptık.

– Seçime kadar olan süre içinde hedeflediğiniz hizmetleriniz nelerdir?

Öncelikle Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesini bu dönem içerisinde tamamlamak istiyoruz. Yapımı devam eden Adana Lezzetleri Çarşısı ve Müslüm Baba Parkı var. Ayrıca Mola Evi Projemize de önem veriyoruz. Şu anda önceliğimiz bunlar. Üç Fidan Parkı, Madımak Parkı gibi yeni temalı parklarla ilgili çalışmalar sürüyor.

– İki dönem üst üste ve oylarınız artarak seçilmenizi neye bağlıyorsunuz?

Belediye başkanlığı makamı siyaset yapma yeri değildir. Belediye başkanı herkesi kucaklamak zorundadır. Biz hizmet götürürken bize ne kadar oy çıktığına hiç bakmadık. Herkese eşit ve adaletli hizmet götürme derdinde olduk. Bu nedenle bana “Herkesin başkanı” diyorlar.

Anketlerde 9 kez Türkiye'nin en başarılı belediye bakanı seçildim. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun herkese hizmet ediyorum ve herkesten oy alıyorum. Son seçimde yüzde 60'a yakın oy alarak Türkiye'de oyunu en çok artıran üçüncü belediye başkanı oldum. Bu sonuçları siyaset yaparak değil hizmet yaparak elde ettim.

Büyükşehir'e aday olacak mı?

“Bir belediye başkanı yapamayacağı hiçbir şeyin sözünü vermemeli. Ben hep hemşehrilerime yapacaklarımı vaat ettim. Yapamayacağım şeyi söylemedim. Hedefimiz ne vaat ettiysem yerine getirmektir” diyen Başkan Yalçın, “Büyükşehir'e aday olacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bildiğiniz gibi 2009 yerel seçimleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilmiştim. Sonra adaylıktan çekildim. Ardından 2014 seçimlerinde de Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak çalışmalara başladım. O seçimde Çukurova adayı gösterildim ve göreve geldim. Son seçimde parti içinde tatlı bir rekabet yaşandı ve Zeydan Karalar aday gösterildi. CHP de 30 yıl sonra Adana'da Büyükşehir Belediyesini kazandı. Benim siyasi anlayışıma göre o görevde bir partili isim otururken aday olduğumu söylemem doğru olmaz. Zeydan Karalar Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sürece hepimize düşen görev kendisine destek olmaktır.”