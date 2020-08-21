Başkan Seçer, futbol tutkunu köylü kızlarının talebini geri çevirmedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Tarsus’a bağlı olan ve Toroslar’ın eteklerinde yer alan Dorak Mahallesinin genç kızlarının “Futbol oynamak için malzeme desteği” istiyoruz çağrısını karşılıksız bırakmadı. Tarsus Gençlik Kampı’ndaki atölyelerde geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kaleler ile temin edilen file ve futbol topları kızlara teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, Tarsus'un kırsal mahallelerde yaşayan genç kızların “Futbol oynamak için top ve kaleye ihtiyacımız var” taleplerine olumlu karşılık verdi.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN KALE YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve Berdan Barajı mesire alanı içerisinde yer alan Tarsus Gençlik Kampı'ndaki atölyelerde geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kaleler ile temin edilen file ve futbol topları, geleceğin kadın futbolcularına teslim edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, genç kızların taleplerini yerine getirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, “Geleceğimiz olan siz değerli genç kızlarımızın futbol oynama arzusu içinde olduğunuzu duyar duymaz, Sayın Başkanımız taleplerinizin yerine getirilmesini bizlere iletti. Bugün de istediğiniz kaleleri, futbol toplalarını getirdik. Dileğimiz sizin takımınızla, bizim kadın futbol takımının önümüzdeki günlerde maç yapmasından yanadır, güle güle kullanın” dedi.

Şerife Hasoğlu Dokucu, mahalle çocuklarına ve gençlerine şeker, okuma kitapları ve iki takım satranç seti hediye etti. Dorak Mahallesi'nin park alanı yanında bulunan arsaya kale direklerinin kurulmasının ardından genç kızlar büyük heyecanla maç yaptı.