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Başkent güne kar ile uyandı
Başkent güne kar ile uyandı
Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Yaşam 24 Aralık 2020 - 08:56

Ankara’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ile kar yağışı etkili oldu.

Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı kent merkezinde de etkili oldu.

(FOTO: DHA)

Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ile Başkent, beyaz örtüyle kaplandı.

Polis elipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

(FOTO: DHA)

Başkentin karla kaplanması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. (DHA)

Son güncelleme: 09:31 - 24.12.2020
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