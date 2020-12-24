Başkent güne kar ile uyandı
Ankara’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ile kar yağışı etkili oldu.
Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı kent merkezinde de etkili oldu.
Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ile Başkent, beyaz örtüyle kaplandı.
Polis elipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.
Başkentin karla kaplanması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. (DHA)