Başkentli kadınlar sağlık için üretiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öncelediği projeler arasında yer alan “Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde işini kaybeden ya da iş yerini kapatmak zorunda kalan terzilerin üretimden kopmamalarını ve istihdamlarına katkı sağlamayı amaçlayarak Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi içinde Maske Atölyesi kurdu. 55'i kadınlardan oluşan 200 terzi ve tekstil çalışanları Başkent'in maske ihtiyacına önemli bir katkıda bulunuyor.

ÜRETEN BAŞKENT KAZANAN BAŞKENT

“Kadın Dostu Başkent” uygulamaları kapsamında her yaş ve meslek grubundan 10 bin kadınla anket çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde de kadın istihdamını artırmaya yönelik projelere ağırlık verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 200 terzi ve tekstil çalışanının içinde yer alan 55 kadının toplum sağlığı açısından son derece önemli olan maskeleri üretmelerini de teşvik etti. Maske atölyesinde hijyenik koşullarda üretilen maskeler Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaş ve esnafa ücretsiz olarak dağıtılırken, başkentli kadın terziler bu imkan sayesinde yeteneklerini de göstermiş oldu.



DİKİLEN MASKELER VATANDAŞ VE ESNAFA ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Başkentin girişimci kadınları sosyal bir aktör olarak birçok kadına örnek olurken; çalışarak, üreterek ve güçlerini birleştirerek ekonomik yönden nasıl ayakta kaldıklarını Zeynep Taşpınar şu sözlerle anlattı:

“46 yaşındayım. Evliyim ve 3 çocuğum var. Genç yaşlarda çalışma hayatına atıldım. Ben üreterek ve çalışarak hayata bağlanıyorum, kendimi daha değerli hissediyorum. Daha önceden öğretmenlik yapıyordum. Terziliğe ayrıca ilgi duyuyordum. Evde çeşitli kıyafetler, mutfak malzemeleri dikiyorum ve bu ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Kadınları artık her sektörde görebiliyoruz. Bir kadını kamyon veya otobüs şoförü olarak bile görmek beni bir kadın olarak gururlandırıyor. Maske üretim projesinde hem para kazanmak hem de insanlığa hizmet etmek beni onurlandırıyor. Burada tüm arkadaşlarla omuz omuza çalışıyoruz. Topluma yararlı bir iş yaptığım için ayrıca sevinçli hissediyorum. Pandemi döneminden dolayı stres içindeydim maddi manevi zorluk yaşıyordum. Bu projeyle birlikte bize iş imkanı sağladığı için Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Kadınlar korkmasınlar, cesaretli olsunlar, her alanda üretmeye devam etsinler ve asla pes etmesinler. Her şeyin üstesinden gelebiliriz yeter ki isteyelim, bir yerden başlayalım, dik durduğumuz müddetçe her şeyi başarabiliriz.”



‘BURADA BİR İSTİHDAM KAPISI AÇILMASI BENİ TEKRAR HAYATA BAĞLADI’

36 Yaşındaki Tuğba Kaynar 11 yaşından beri terziliğe merakı olduğunu ifade ederek işini sevdiğini söyledi. Kaynar kendi terzi atölyesini açmasının ardından pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldığını anlatarak, “Mansur Başkan'ın terzi atölyesi projesinde yer almış olmaktan çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum. Ben bu meslekten ekmek yiyorum ve mesleğimle gurur duyuyorum. Eşimden ayrıldım ve çocuklarımın istikbali için çalışmak zorundayım. Burada bir istihdam kapısı açılması beni tekrar hayata bağladı. Kadınlara buradan seslenmek istiyorum; Kadınlar olarak ne yaşarsak yaşayalım mücadelemizi bırakmayalım, kendimizden ve hayattan vazgeçmeyelim, yılmadan üretmeye ve çalışmaya devam edelim” sözlerini kaydetti.



‘KADINLARIN GÜCÜNÜ VE BAŞARISINI HER YERDE GÖRMEK ÇOK GÜZEL’

37 yaşındaki Ayşegül Serin aile teşvikiyle başladığı terziliğe uzun yıllardır kendi terzi dükkanını işlettiğini söyledi. Serin, “Mansur Yavaş'ın terzilere sağlamış olduğu bu istihdam sayesinde işimiz oldu, en önemlisi bize umut kapısı oldu. Ülke olarak salgın süreci ve maske kullanımı hassas bir konu, ben de bu kıymetli projede yer almaktan çok mutluyum. Kadınların gücünü ve başarısını her yerde görmek çok güzel. Kadınlara önerim, kimseye eğilmeden, muhtaç kalmadan, kendi başarımızla, kendi ayaklarımızın üzerinde duralım” ifadelerini kullanırken 39 yaşındaki Reyhan Yavaşoğlu şöyle konuştu:

““Sekiz yaşından beri karate sporuyla uğraşıyorum. Karate Federasyonu’nda öğretmenlik yapıyordum. Kendi spor salonumu kapattığım için işsiz kaldım ve ben de maske atölyesine iş başvurunda bulundum. Bize istihdam sağladığı için Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle ülkem adına bir şeyler yapıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Kadınlarımızın ayaklarının üzerinde durmasını ve mücadeleden asla vazgeçmemesini tavsiye ediyorum.”