Batı Anadolu Rallisi, Çeşme’de başlıyor
Batı Anadolu Rallisi, 4 Haziran Cumartesi günü start alacak. Ralliye 64 kadın pilot-copilot katılıyor.
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası’nın ikinci yarışı Batı Anadolu Rallisi, 4-5 Haziran tarihleri arasında Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.
75 klasik otomobilin olduğu rallinin finali Çeşme’nin yeni Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.
1950’li modellerden 1980’li modellere, her markadan dönemin özelliklerini taşıyan 75 klasik otomobil Çeşme, Urla, Karaburun yollarında yarışacak.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Birbirinden özel ve güzel klasik araçlar finali Çeşme Cumhuriyet Meydanımızda yapacak. Kazasız belasız bir yarış diliyor ve yarışmaya giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.
Kadınların en yoğun ilgi gösterdiği otomobil sporları branşı olan Batı Anadolu Rallisi’ne 64 kadın pilot-copilot katılıyor.
Batı Anadolu Rallisi, 4 Haziran’da start alacak. Ekipler rallinin ilk gününü Çeşme Meydanı’nda tarihi kalenin önünde sonlandırırken Çeşme Belediyesi’nin sürpriz ödülüne kavuşacak, 2’nci gün ise gala ve ödül töreni ile sona erecek.
Yarışta dereceye giren ekiplere ödülleri, düzenlenecek galada Aegean Band Grubu müzikleri eşliğinde verilecek. (DHA)