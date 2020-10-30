Batı Anadolu’nun en eski insanı Bilecik’te yaşamış

Bilecik'te yapılan kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı. İskeletin Batı Anadolu'nun en eski neolitik dönemi ergen insanına ait olduğu tespit edildi.

Bilecik Belediyesi’nin destekleri ile Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında 8 bin 500 yıl öncesine ait insan iskeletine ulaşıldı.

Bilim insanları kazı çalışmaları neticesinde Batı Anadolu’nun en eski neolitik dönemi ergen insanına ait kalıntıların bulunmasının bölge tarihi açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

BATI ANADOLU’NUN İLK ÇİFTÇİSİ

Kazı ekibi sorumlusu Doç. Dr. Erkan Fidan, şunları söyledi:

* İnsan kemiği, tarihleme konusunda en güvenilir materyaldir çünkü yaşam süresi ağaç vesaire gibilere göre çok daha kısadır. İskeletin tarihlemesi günümüzden önce 8471 ila 8612 yılları arasında olarak gelmiştir.

* Kazı sırasında iskeleti bulduğumuz tabakanın günümüzden 8 bin 500 sene öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Bu iskelet sadece Bilecik’in değil, Batı Anadolu’nun en eski neolitik dönem ergen insanı. Batı Anadolu’nun bilinen ilk çiftçisi de diyebiliriz.

İSKELETLERİN DNA ANALİZLERİ YAPILACAK

Kazıda bulunan kemiklerin detaylı incelemesinin Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Laboratuvarı’nda yapılacağını aktaran Fidan, yapılacak DNA analizleri sayesinde bulunan iskeletlerin cinsiyetine, ne yediklerine ne içtiklerine, yaşamlarında ne işler yaptıklarına, geçirdikleri hastalıklara ve ölüm sebeplerinin bilgisine ulaşılabileceğini belirtti.

Yerleşimin ne zaman terk edildiğine dair henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirten Fidan, “Bu bölgedeki yaşamın bin yıllık bir zamanı kapsadığı ve günümüzden 8 bin sene önce yani MÖ 6 binler civarında neolitik yerleşmenin son bulduğunu düşünüyorum. Yerleşmenin sonunu anlamak için de protokole uygun olarak yıl sonundan önce yeni analizler yaptıracağız” diye konuştu.