Batman’da yıllardır adak adanan türbe boş çıktı

Sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari’nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerince taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu. Aynı zamanda il kültür envanteri olan türbenin taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmadı.

“ŞOKA UĞRADIK”

Konu ile ilgili konuşan Çayüstü köyü muhtarı Mesut Ekinci, civar köylerin yüz yıldır türbeye gelip adak adadığını söyledi. Ekinci, “Abuzer Gaffari Türbesinin olduğu yeri büyük zat mezarlığı olarak biliyorduk, geçenlerde gelip mezarı kazdılar içinden bir şey çıkmadı, içi boş çıktı. Biz köylüler olarak şoka uğradık, büyük zat diye biliyorduk mezar içinden hiçbir şey çıkmadı. Şuanda bomboş bir yer. Türbe olarak bildiğimiz yer su altında kalacağı için mezarı taşınması için güzel bir yere getirilecekti. Makamını yapacaktık cami yapacaktık. Maalesef şoka uğradık ve hiçbir şey yapamadık” dedi. (İHA)

