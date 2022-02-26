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Bayburt’ta nesli tükenmekte olan üç vaşak görüntülendi

Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan üç vaşak Bayburt'ta Kurbanpınar köyünde görüntülendi.

Yayınlanma: 10:14 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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Bayburt’ta Kurbanpınar köyünde Veysel Karani Yerlikaya’ya ait çiftlikte nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakların kar üzerinde yürüyerek yiyecek aramaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahır etrafını bir süre kontrol eden üç vaşak daha sonra gözden kayboldu.

Çiftlik sahibi Veysel Karani Yerlikaya, “Bugün karda ayak izleri gördüm ve merak ettim. Güvenlik kamerasından kontrol ettiğimde vaşak olduğunu gördüm. Bu da benim için şaşırtıcı oldu. Bayburt’ta vaşak olduğuna ilk defa şahit oldum” dedi. (İHA)

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