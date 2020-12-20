Bayrağımız inmez Atatürk ölmez

Ne annesi ne de babası Türk… Türkçe'yi Alman aksanıyla konuşan 12 yıllık bir Türk vatandaşı o. Bir koluna babası, diğer koluna Atatürk dövmesi yaptıracak kadar da Atatürk hayranı. “Eğer Atatürk'ün canlanacağını, Anıtkabir'den kalkıp ülkeyi tekrar rayına sokacağını bilsem hemen hayatımı vermeye hazırım” diyecek kadar da Türk. Andrea Groch ismini, Almanya'da yaşadığı yılları unutan, artık içimizden biri olarak yaşamını sürdüren Sema Nur Döndü 58 yaşında. Atatürk ve Türkiye denince gözlerinin içi gülüyor. Türkiye'ye ilk kez geldiği 1993'te vurulduğunu, insanlarına, doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyleyen Sema Nur Döndü şöyle konuştu:

HEP ÖZLEM DUYDUM

“Türkiye'yi o kadar çok sevdim ki, burada kalmak için bir Türk ile gizlice evlendim. Bir dönem Almanya'ya gittik. Orada hiçbir şey beni mutlu etmiyordu. Sürekli ‘Türkiye'ye gitmek istiyorum' diye ağlıyordum. Türk kocam ‘Sen deli misin, Türk değilsin neden bu kadar Türkiye'yi özlüyorsun' diyordu. Arada gelip, dönüyorduk. Sonunda artık Almanya'ya dönmemek üzere 2008'de Türkiye'ye geldim. İlk iş olarak vatandaşlık için başvurdum. İsmimi değiştirdim, Andrea Groch'tan kurtulup Sema Nur ismini aldım.”

HAYRAN KALDIM

“Atatürk sevgisini asker eşimden aldım. Bana sürekli Atatürk'ü anlatıyordu. Sonra okumaya, Atatürk'ü tanımaya başladım. Yetim, babasız büyüyerek kendini geliştirmesi, ülkesi için yaptıkları, liderliği beni etkiledi. Araştırdıkça yurdu gençliğe emanet ettiğini, başarılarını, kişiliğini, cebini doldurmak için değil ülkesi için mücadele verdiğini öğrendim. Halkının geleceği için uygulamaya karar verdiği devrimlerine, başarması gereken hedefi hiç unutmamasına, inançla, azimle o hedefe giderek başarmasına hayran kaldım. Beni etkileyen bir diğer yönü ise hep doğru yolda olması.”

UMARIM ANLARLAR

“Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Umarım bu halk kısa sürede Atatürk'ün farkına varır. Tarım, hayvancılık, Türkiye'nin değerleri geri gelir. Atatürk'ün ticari alanlarda kullanılması beni çok üzüyor ve kırıyor. Bazı kuruluşlar, dernekler, gruplar onun hedeflerinde yürümek yerine Atatürk üzerinden para kazanma peşindeler. Atatürk gibi bir dehayı küçük çıkarları için kullanıyorlar. Bir kuruş kazanmak için Atatürk'ü kullandıklarını görünce kahroluyorum.”

Bir kolumda babam diğerinde Atam var

Birkaç yıl önce Türkiye'yi gezerken, otobüste yanına oturan yaşlı kadının kolundaki Atatürk dövmesini göstererek “Korkmuyor musun” dediğini söyleyen Sema Nur aralarındaki diyaloğu şöyle anlattı: “Yaşlı teyze Atatürk dövmesi yaptırmamın yasak olduğunu sanıyormuş. ‘Ben Atatürk'ü seviyorum, neden yasak olsun' dedim. Bir kolumda gerçek babamın, diğerinde Atatürk'ün dövmesi var. Atatürk'le ilgili çok kitap okudum. Büyük bir ameliyat geçirdim, beynimde hasar oluştu. Okuduğumu unutuyorum. Onun için aynı kitabı birkaç defa okuyorum. Atatürk'ü unutmak istemiyorum. Bir tek onu unutmayacağım. Ölünceye kadar Atatürk sevgisini taşıyacağım. Atatürk'ten sonra en çok sevdiğim lider ise “Karaoğlan Ecevit” lakaplı Bülent Ecevit. O da devlet adamı.”