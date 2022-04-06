Bayrak direği kazısında sarnıç çıktı

Çorum'da bulunan İskilip Kalesi'nde bayrak direği dikmek için kepçeyle kazı yapan ekipler, tarihi sarnıç kalıntısı buldu. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

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Belediye ekipleri tarafından İskilip Kalesi’ne Türk bayrağı dikmek için kazı çalışması başlatıldı.

Ekipler, çalışma sırasında tarihi kalıntıya rastladı ve çalışmaları durdurdu.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLABİLİR

Yapılan incelemece, içinde taş duvar kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede inceleme yapıyor. (DHA)