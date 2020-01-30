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Türk bayrağını yırtan Yunan vekile bir yanıt da Cüneyt Arkın’dan
AP Genel Kurulu’nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos'a bir yanıt da Yeşilçam'ın efsane isimi Cüneyt Arkın'dan geldi. Rol aldığı 'Unutulmayanlar' filminden bir sahne paylaşan Arkın,'Türk'ün bayrağı düşmez yere, bir yiğit gelir kaldırır göklere!' dedi
Yaşam 30 Ocak 2020 - 16:27

Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos bir alçaklığa imza attı. Kürsüye elinde Türk bayrağı ile çıkan Loannis şaşkın bakışlar arasında bayrağı yırttı.

Irkçı Yunan parlamenterin bu davranışına Türkiye’den tepki yağdı. Tepki gösterenler arasından Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın da var. Sosyal medya hesabından rol aldığı ‘Unutulmayanlar’  filminden bir sahne paylaşan Cüneyt Arkın, paylaşımına “Türk’ün bayrağı düşmez yere, bir yiğit gelir kaldırır göklere!” notunu ekledi.

İşte Arkın’ın o paylaşımı.

 

Son güncelleme: 17:26 - 30.01.2020
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