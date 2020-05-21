Bayramda #Evdekal müzikle kal konserleri

POPSAV, corona virüsünden en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan müzik sektörüne ve bu dönemde zor günler geçiren sektörün gizli kahramanları; rodiler, ışıkçılar, tonmaisterler, dansçılar gibi düzenli maaşı ve sosyal güvencesi olmayan birçok kişiye destek olmak amacıyla düzenlediği online müzik etkinliğinde sanatçıları bir araya getiriyor.

POPSAV, corona virüsü nedeniyle zor günler geçiren müzik sektörüne ve işin arka planındaki gizli kahramanlara destek olabilmek adına online bir müzik etkinliğine imza atıyor ve YouTube'un platform iş birliği ile Ramazan Bayramı süresince 70'e yakın sanatçının desteğiyle #EvdeKal Müzikle Kal etkinliğini hayata geçiriyor.

24 – 25 – 26 Mayıs’ta 20:00 – 22:00 saatleri arasında YouTube Türkiye #EvdeKal ve NetD Müzik YouTube kanallarından canlı yayınlanacak olan festivale, sevdiğiniz sanatçılar evlerinde çektikleri performans videolarıyla katılacaklar. Müzikseverler bu etkinliğe ücretsiz olarak katılıp keyifli vakit geçirirken, sponsor olarak destek olan kurumlardan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi olan müzisyenlere aktarılacak.

