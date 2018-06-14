Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Bayramda hayvanları unutmayın!
Bayramda hayvanları unutmayın!
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) Kurumsal İletişim Koordinatörü Nihal Kasa, "Ramazan Bayramı heyecanını yaşarken, barınaktaki hayvanları unutmayalım, mutlaka barınaktaki dostlarımızı ziyaret edelim" dedi. 
Yaşam 14 Haziran 2018 - 16:38

3 günlük bayram tatili, çalışanların dinlenmesi için önemli bir imkan sunarken, barınaktaki hayvanlarla ilgili de bir riski barındırıyor. Türkiye’de ki belediye barınaklarındaki personeller izin yapacağı için hayvan dostlarımızın birçoğu açlık ve susuzluktan dolayı yaşamını yitiriyor.

HayKonFed Kurumsal İletişim Koordinatörü Nihal Kasa, tüm yurttaşlara bu bayram mutlaka barınak ziyareti yapmaları çağrısında bulundu. “İnsanların bayramı, hayvanların felaketi olmasın” diyen Kasa, şu açıklamada bulundu:

“Çünkü, veteriner ve görevliler bayram tatiline gidecekleri için her bayram olduğu gibi bu bayramda barınaklarda on binlerce hayvan açlık ve susuzluktan ölecek.”

barinak
Etiketler