Bayramda hayvanları unutmayın!

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3 günlük bayram tatili, çalışanların dinlenmesi için önemli bir imkan sunarken, barınaktaki hayvanlarla ilgili de bir riski barındırıyor. Türkiye’de ki belediye barınaklarındaki personeller izin yapacağı için hayvan dostlarımızın birçoğu açlık ve susuzluktan dolayı yaşamını yitiriyor.

HayKonFed Kurumsal İletişim Koordinatörü Nihal Kasa, tüm yurttaşlara bu bayram mutlaka barınak ziyareti yapmaları çağrısında bulundu. “İnsanların bayramı, hayvanların felaketi olmasın” diyen Kasa, şu açıklamada bulundu:

“Çünkü, veteriner ve görevliler bayram tatiline gidecekleri için her bayram olduğu gibi bu bayramda barınaklarda on binlerce hayvan açlık ve susuzluktan ölecek.”