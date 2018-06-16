Bayramda şekere yüklenmeyin!

Bayramlarda rafine şeker ve rafine un tüketimi artar. Bu durum özellikle diyabet, kalp ve böbrek hastalarını olumsuz yönde etkiler. Kanser hastalarına ise zarar verir ve obeziteye neden olur. Dolayısıyla şeker ve un tüketirken ölçüyü kaçırmamanızda yarar var…

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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman ERK

Nasıl beslenmeli?

Bayramlarda, aşırı besin tüketimine bağlı olarak ön plana çıkan sağlık sorunları arasında göğüs ağrıları, tansiyon yükselmeleri, kan şekerinde ani yükselme ve düşüşler bulunuyor. Bu dönemde şeker hastaları diyetlerine daha fazla özen göstermelidir. Az miktarda rafine şeker ve rafine un bile zaman zaman çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle fazla tatlı tüketiminden kaçınılmalıdır. Bitkisel gıdalar sağlığın sigortasıdır. Mutlu bir bayram ve yaşam geçirmek için disiplinli beslenmek şarttır. Dolayısıyla hayvansal, işlenmiş, bol şeker, yağ ve tuz içeren gıdalardan uzak durulmalıdır.

Çay, kahve ve gazlı içecek uyarısı

Bayramda aşırı tüketilen çay ve kahve de kalple ilgili bazı problemlere yol açar. Fazla çay ve kahve tüketimi; çarpıntı, tansiyon bozukluklarına neden olduğu için özellikle kalp hastaları için zararlıdır.

Su içmeyi unutmayın

Yetersiz su tüketimi; baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirir. Günde 2.5 litre sıvı tüketilmelidir.

Spora yürüyüşle başlayın

Ramazan nedeniyle genellikle sportif etkinliklerden uzak durulur. Bayramla birlikte bu egzersizlere yeniden başlanacaksa yumuşak bir geçiş yapılmalıdır. Fakat aşırı egzersiz yapmak kalbin yükünü artırır. Dengeli bir kalbin iş yükü arttığında önemli sorunlar çıkabilir.

Nişasta bazlı şekerden üretilen baklavalara dikkat!

BOL miktarda rafine şeker, un, yağ içeren baklava türü gıdalar şişmanlığın en önemli nedenidir. Özellikle nişasta bazlı şeker ve margarinle üretilen baklavalar sağlığa zararlıdır. Bu tür gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller tüketmek gerekir.