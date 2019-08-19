Bebeğin sıklıkla gaz sorunu yaşamasındaki nedenlerden biri de annenin beslenme alışkanlıklarıdır. Bebeğin gaz sorununu önlemek için annenin yediklerine daha çok dikkat etmesi gerekebilir. Hatta bu süreçte annenin bazı besinlerden bir müddet uzaklaşarak gaz sorununu en aza indirmesi mümkün olabilir. Peki yeni anneler hangi yiyeceklerden uzak durmalı? Bebeğe gaz yapan besinler nelerdir?

Gaz çıkarmak henüz sindirim sistemi tam olarak gelişmemiş bir bebek için oldukça sıkıntılı bir dönemdir. Gaz problemi yaşayan bebekler uyku sorunu yaşayabilir ve bu durum bebeğin gün içerisinde huzursuz ve mutsuz olmasına neden olabilir. 4 aya kadar sürebilen gaz problemi ortalama bebeklerde %30 oranında görülebilir. Ağlama krizlerine sokabilen gaz problemi tüm aile fertlerinin ortak sorunu olmaya başlayabilir.

BEBEKTE GAZ PROBLEMİNE KARŞI ÖNERİLER

Zamanla kendiliğinden kaybolan bu problem ilk günler çeşitli zorluklar yaşatsa da zamanla bebeğin rahatlıkla çıkarmasına neden olur. gaz problemini tetikleyici bir diğer neden ise beslenme sırasında yapılan hatalardır. Yanlış emzirme ve biberonla beslenen bebeğin gazlanması sonucu da görülebilir. Bebeği doğru teknikle emzirmek ve biberonu ağzına doğru biçimde yerleştirmek bebeğin hava yutmasını engelleyerek gaz problemini ortadan kaldırabilir.Bebek beslenme işleminden sonra mutlaka gazının çıkarılması ve bebeğin rahatlaması sağlanmalıdır. Böylelikle bebekte gaz birikmeyecek ve ağrı yapmayacaktır.

BEBEĞE GAZ YAPAN BESİNLER NELERDİR?

Anne beslenmesine gereken özeni göstererek gaz yapıcı bazı besinlerden uzaklaşarak bebeğin gaz sorunu ortadan kaldırabilir. İşte bu besinler şunlardır;

KURUBAKLİYATLAR

Fasulye, nohut, mercimek gibi yiyeceklerin rafinoz adlı şeker sindirim sistemi sırasında bebeklerde ve yetişkinlerde gaz problemi yaşanmasına neden olabilir.

BROKOLİ, KARNABAHAR, LAHANA

Brokoli kalın bağırsaklara dek sindirmesi oldukça zor bir besindir. Karnabahar, brokoli ve lahana sülfür bileşikleriyle gaz problemlerine neden olabilir.

BAHARATLAR

Bu dönem tüketilen acı ve baharatlar sindirim sistemini etkiler ve mide ve gaz problemlerine yol açabilir. Bebeği emzirme sürecinde çeşitli acılı soslardan ve fazla baharat kullanmaktan kaçınılması gerekir.

KAHVE, ÇİKOLATA

Kafein oranı yüksek olan bu yiyecek ve içeceklere kısıtlama getirmek gerekir. Bebeğin sindirimini zorlaştırıcı bu besinler aynı zamanda bebekte uyku problemlerine yol açabilir.

SÜT

Süt içerikli besinlerde bebeğin gaz sorunu yaşanmasına neden olabilir. İnek sütü bebeğin sindirimini ağırlaştıran bir besindir. İlk günler süt içeren ürünlerden uzak durulmalı ve bebeğe bir yaşından sonra inek sütü içirilmeye başlanmalıdır.