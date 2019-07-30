Aylarca beklediğiniz bebeğiniz nihayet dünyaya geldi. Doğum sancıları ve yaşanan tatlı telaşlar geride kaldı. Artık yepyeni bir hayat kapınızı çaldı. Bebeğiniz dünyaya gelir gelmez ihtiyacı olan anne sütü kimi annelerde bir anda gelebilirken kimi annelerde bir iki gün aksayabiliyor. Yeni anneleri tedirgin eden bu durumu aşmak için bebeğin ne kadar sütle doyacağını bilmeleri önerilir. Peki bebeğe sütün yetip yetmediği nasıl anlaşılır?

Doğumdan sonra bebeğin beslenmesini sağlamak ve bebeğin emme refleksini geliştirmek adına sık sık emzirmek en iyi yöntemlerden biridir. Bebeğiniz emdikçe sütünüz çoğalacak ve beslenme sorunları ortadan kalkacaktır. Bebeğe sütün yetip yetmediği nasıl anlaşılır? Yeni anneler bebeklerini ne kadar emzirmeli? İşte ilk emzirme dönemine dair bilmeniz gerekenler…

BEBEĞE SÜTÜN YETİP YETMEDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Genellikle annelerin en telaşlı olduğu konulardan biri bebeğine sütünün yetip yetmediği düşüncesidir. Durumu şöyle özetlemek gerekirse eğer sütünüz geliyor ve bebeğinizi emziriyorsanız bebeğiniz mutlaka doyuyor ve sütünüz bebeğinize yetiyordur. Bu dönemde gereksiz kaygılarla sorun çıkarmak bu zorlu süreçte sizi boş yere yıpratacaktır. İlk zamanlar bebeğin alacağı süt miktarı çok azdır ve dolayısıyla bu dönem sütünüz belki çok fazla olmayacak yalnızca bebeğinize yetecek kadar olacaktır. Bebeğiniz emdikçe sütünüz artacak ve günden güne bebeğin süt alımı da artacaktır. En başta su olmak üzere doğum sonrası uygun beslenmeli ve sütünüzü arttırıcı besinler tüketmelisiniz.

ANNE SÜTÜ VE MAMA KULLANIMI

Annelerin artan kaygıları ve çevrenin baskıları ile mama takviyesi kullanımı da sıklıkla görülmektedir. Yeni doğan bir bebek için en doğru ve sağlıklı beslenme yöntemi anne sütüdür. Bebek anneden gerekli tüm vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilir. Bebeğin erken doğması ve sezeryan doğum sonrası sütün az olacağına inanan anne adayları yanlış bilgiler edinmemeli gerekirse doğum doktoru ile bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşarak bu tarz kaygılardan uzaklaşmalıdır. Anne adayının göğsünü tam olarak boşaltması, yeterli ve dengeli beslenmesi ve günlük gerekli sıvı miktarın alması sonucu bebeğini yeterli miktarda emzirecek ve bebeğin doymasını sağlayacaktır. Anneler göğsünü emzirirken tam olarak boşaltamıyorsa süt sağma aparatıyla bu sorunu ortadan kaldırabilir. Mama ve ek gıda için acele edilmemeli bebeği bol bol emzirmeli ve gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bebek anne göğsünü tam olarak ağzına alabiliyor ve güçlü bir şekilde çekip göğsü boşaltıyor ise bebeğe süt mutlaka yetiyordur. Aksi takdirde kilo alımına göre bebeğin yeterli miktarda süt alıp almadığı yapılan bebek muayeneleri ile ortaya çıkabilir bir durumdur.