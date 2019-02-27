Meghan Markle’ın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu iddia edildi

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ABD’ye giderek baby shower partisi vermesinin üzerinden neredeyse iki hafta geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

New York’ta geçirdiği üç gün içinde 500 bin dolarlık harcamasıyla İngiliz halkının ve basınının tepkisini çeken yedi aylık hamile Markle’ın partisine sadece yakın arkadaşları katıldı ve hiçbir paylaşım yapılmadı.

Sadece parti öncesi ünlü şef Jean-Georges Vongerichten hazırladığı masanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Masadaki görüntü herkesin aklına ‘Kız bebek’ olabileceğini getirdi çünkü konsept pembe ağırlıklıydı…

Ardından bir sosyal medya kullanıcısı, şefin videosunu alarak üzerine ‘#GIRL” yazdı ve bunu yayınladı… Videoyu gören herkes, partiden bir paylaşım yapıldığını, bir kız bebeğin dünyaya geleceğini sandı. Ne var ki ne partide bir paylaşım yapıldı ne de kraliyetten resmi bir açıklama geldi… Yayınlanan fotoğraf ‘Fake’ çıktı…

İŞTE VİDEONUN ORİJİNALİ VE SAHTE OLANI