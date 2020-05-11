Anne karnındaki bir bebeğin cinsiyeti daha rahme düştüğü andan itibaren bellidir. Ancak bunun dışarıdan anlaşılabilmesi için bebeğin belli bir büyüklüğe ulaşması ve organlarının gelişmesi gerekir. Peki, bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

Hamile olan anne adaylarının en çok merak ettiği konuların başında doğacak bebelerinin cinsiyetinin ne olacağı gelir. Bebeğin cinsiyetinin öğrenilebilmesinin en etkili yöntemlerden biri ultrasondur. Ultrasonun hamilelik sırasında çeşitli kullanım amacı vardır, ancak sıklıkla ve en çok da bebeğin cinsiyetini öğrenmek başvurulur. Peki, bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BEBEKLERDE CİNSİYET NASIL BELİRLENİYOR?

İnsan vücudunda 23’er tane olmak üzere toplamda 46 kromozom mevcuttur. Erkeğin kromozomlarından 2 tanesinde bulunan kromozom, cinsiyeti belirler. (X,Y). Kadınlarda ise bu 2 kromozom türü (X,X)’tir. Hamileliğin oluşması için bu kromozomların yarılanması şarttır. Yani erkekteki (X,Y) kromozomu X ve Y olmak üzere ikiye ayrılıyor. Spermlerin bazıları X’ten bazıları da Y’den gelir. Kadınlarda ise bu X ve X olarak sınıflandırılır. Sperm ile birleşen yumurtadaki iki adet (X, X) kromozomuna erkekten gelen sperm hücresi cinsiyeti belirler. Burada X’in mi yoksa Y’nin mi dölleneceği şanstır. Sonuç olarak bebeğin cinsiyetini tamamen erkek belirliyor. Kadının yumurta hücresinin kromozomundaki x, erkeğin sperm hücresindeki x ile döllenirse kız, y ile döllenirse erkek oluyor.

BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bebeklerde cinsiyet, dış üreme organlarının görülmesiyle anlaşılır. Bebeğin dış üreme organları hamileliğin 12. haftasıyla birlikte belirgin özellikler göstermeye başlar. Bu hafta itibarıyla ultrason ile bebeğinin cinsiyet tahmini yapılabilir ancak yanılma payı yüksektir. Bu yüzden birçok hamile kadın, genellikle 16 ila 20 hafta arasında yapılan gebelik ultrasonlarında bebeklerinin cinsiyetini öğrenebilir.