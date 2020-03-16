Bebek alışverişine kaçıncı ayda başlanmalı?

Anne olacağınızı öğrendiğiniz anda bebeğinizle ilgili birçok şey son derece heyecanlanmanıza ve sabırsızlanmanıza neden olabilir. Özellikle bebek alışverişi tüm anne adaylarının bir an önce gerçekleştirmek istedikleri özel anlardan biridir. Ancak ilk defa anne olacak kişilerin bebek alışverişi konusunda yeterince tecrübeye sahip olmamaları bebeklerinin ihtiyacından çok daha fazlasını almalarına neden olabilir. O yüzden doğru zamanda alışverişe çıkılmalıdır.

Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde sevimli bulduğunuz kıyafetlere karşı koyamayabilir ya da her gördüğünüz giysiyi alarak bebeğinizin alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyebilirsiniz. Ancak bebek hazırlıklarına 25. haftadan itibaren başlamak bebek alışverişi için en doğru zamandır. Bebeğiniz için alışveriş yapmadan önce liste hazırlamak eksiklerinizi daha kolay gidermenize yardımcı olur.

Bebeğinizin cinsiyetini öğrendikten sonra bebeğinizin hassas cildine uygun kıyafetler seçmeniz en iyi tercih olacaktır. Eğer sağlıklı bir hamilelik dönemi yaşıyorsanız mağazaları gezerek önceden fikir alabilir ve ihtiyaçlarınızın bütçesini ve listenizdeki tüm ihtiyaçları hangi mağazada daha kolay bulabileceğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bebeğinizin en çok ihtiyacı olacak bez ya da ıslak mendil gibi malzemeleri önceden stok yapmak size fayda sağlar.

Bebeğiniz doğduğunda ona gelecek hediyeleri unutmamanız gerekir. Aynı zaman da yeni doğan bebeğinizin gelişimi de oldukça hızlı olacaktır. Bu nedenle özellikle aynı beden giysileri almamaya hatta daha büyük beden giysileri alarak bebeğinizin alışveriş ihtiyacını daha uzun vadede tamamlayabilirsiniz. Bebeğiniz için çok fazla alışveriş yapmanız evinizin ihtiyaçlardan daha çok gereksiz eşyalarla dolmasına neden olabilir. Bu nedenle gereksiz ihtiyaçlardan kaçınarak bebeğinizin en çok ihtiyaç duyduğu eşyalara yönlenmeniz gerekir.