Bebek bakımında sık yapılan hatalar nelerdir? Bebek bakımında doğru sandığımız yanlışlar…

Dünyanın en güzel aynı zamanda en zor işi çocuk bakımıdır. Anne ve baba adayları her zaman mükemmel bir ebeveyn olmak ister fakat bütün ebeveynler zaman zaman hata yapabilirler. Peki, bebek bakımında sık yapılan hatalar nelerdir? İşte bebek bakımında doğru sandığımız yanlışlar…

Bebek sahibi olduğunuzda çevrendeki insanların çocuklarıyla olan iletişiminden etkilenebilir ya da geleneksel inanışlara fazla kafa yorabilirsiniz. İşte bebek bakımında doğru sandığımız yanlışlar ve onları yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olacak ipuçları…

EBEVEYN HATASI 1: ENDİŞELERE BOĞULMAK

Özellikle yeni ebeveynlerin bebeklerinin ilk yıllarında yaşadıkları duygular karma karışık olabilir. Endişe bunların başında gelen ve güzelim ilk yılları doya doya geçirmemenizin nedenidir. Çok fazla gazı mı var? Bir yeri mi ağrıyor? Neden bu kadar zayıf? Boyu diğerlerinden neden kısa? Tüm bunlar ve diğerleri hayatınızı yalnızca daha çok zorlamanıza neden olabiliyor.

EBEVEYN ATASI 2: BEBEĞİ TUZLAMAK



Bir inanışa göre bebeğin banyo suyuna tuz ilave ederek yıkamak bebeğinin terinin kokmasına neden oluyor. Böyle bir şeyin doğru olması kesinlikle mümkün değil. Yeni doğan bir bebek hassas ve narindir. Tuz bebeğinizin cildine ciddi hasarlar verebilir.

EBEVEYN ATASI 3: BEBEĞİN AĞLAMASINA İZİN VERMEMEK

Bebekler ağlayabilirler çünkü bu onların iletişim tarzıdır. Bebeğiniz her ağladığında bu kötü bir şeyler oluyor anlamını taşımaz. Sakinleşmesini bekleyebilir fazla zorluyorsa kucağınıza alıp yatıştırabilirsiniz.

EBEVEYN HATASI 4: BEBEĞİM KİLO ALMIYOR DÜŞÜNCESİYLE MAMA VERMEK



Bazı anneler bebeğin kısa süreli emmesinden ve sütün bol gelmediği gibi sebeplerle sütünün yetmediğini düşünüyor ve mamaya başlıyorlar. Bu konuda en doğru kararı verecek olan yalnızca uzman bir doktordur.

YEMEĞİ REDDEDEN BEBEĞİ TELEVİZYON KARŞISINA OTURTMAK

Annelerin sık yaptığı hatalardan biri de televizyon, telefon veya tablet karşısında zorla bebeğe yemek yedirmek oluyor. Bebeğin ilgisi dağıldığından ne yediğini anlamıyor ve anneler sürekli ağzına bir şeyler tıkayarak çocuğun yemek yeme alışkanlığını zedeleyebiliyor.

YENİ DOĞAN BEBEĞE ŞEKERLİ SU VERMEK

Yeni doğan bebeklerin sarılığının atlatılması sağlanır. Eski inanışlara göre şekerli su vermek bebeğin sarılığını yok ediyor hatta bebeğin sakinleşmesi sağlıyor. Ne yazık ki durum bunun tam tersi! Bebeğe şekerli su vermek bebeğin başta böbreklerine zarar verebilir ve kan şekerinde hızlı bir değişim yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle her zaman doktorunuzun önerdiği yöntemleri uygulamalısın.