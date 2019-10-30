Bebeğinizin bezini bağlamak için güvenli bir ortam seçmek önemlidir. Bezi takmadan önce ihtiyacınız olan her şeye sahip olmanız ve hepsini rahatlıkla alabileceğiniz bir alanda bulundurmanız gerekir. Peki, tüm malzemeleri hazırladıktan sonra bebek bezi nasıl bağlanır? Yeni doğan bezi nasıl bağlanır?

Yeni doğan bebeklerin cildi narin ve hassastır bu nedenle bebeğinizin altının pişik olmamasına özen göstermelisiniz. Belli aralıklarla gün içerisinde devamlı kontrol edin. Bebeğiniz yatmadan önce mutlaka altının kuru olmasını sağlayın. Bebeğiniz kaka yapmış ise hemen altını değiştirmelisiniz. Aksi takdirde fazla bekletmek bebeğinizin altının pişik olmasına ve bebeğinizin huzursuz olmasına neden olabilir. Bebek bezi değiştirme işlemi her ne kadar kolay görünse bile bebeğin altını yanlış değiştirmek sızıntılara ve cildinin tahriş olmasına neden olabilir. Bebeğiniz için en uygun bebek bezini seçerek bebeğinizin konforunu sağlayabilirsiniz.

BEBEK BEZİ DEĞİŞTİRİRKEN BULUNDURMANIZ GEREKENLER

-Alt açma örtüsü

-Bez

-Islak pamuk

-Gerekirse pişik kremi

-Bebeğinizin dikkatini çekmek için oyuncak

YENİ DOĞAN BEBEK BEZİ NASIL BAĞLANIR?

Alt değiştirme bezini serin ve bebeğinizi sırt üstü yatırın ve ayak bileklerinden tutup hafif yukarı kaldırarak altını açın ve ıslak pamukla güzelce temizleyin. Ardından temiz bezini altına alın ve bantlarını çok sıkmadan bezleyin. Yeni doğan bebeklerin göbek kordonu henüz düşmemiş olabilir. Bu nedenle bebek bezinin göbeğine gelen kısmını aşağıya doğru katlayarak göbeğinin tahriş olmasını engelleyebilirsiniz. Pamukları kirli bezinizin içine atın ve çöp kovasına atın. Bir kız bebeğiniz var ise altını önden arkaya doğru temizleyin. Böylece bakteri oluşumunu engelleyerek enfeksiyon riskini ortadan kaldırabilirsiniz.